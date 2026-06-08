گسترش پویش «تقدیم به آقای کتابخوان» در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش مردمی «تقدیم به آقای کتابخوان» با هدف حمایت از ناشران، توزیعکنندگان و کتابفروشان آسیبدیده در جنگ رمضان، همچنان با استقبال اهالی کتاب در شهرهای مختلف کشور ادامه دارد.
بر اساس آمار ثبتشده تا امروز، ۳۵ کتابفروشی و مرکز توزیع در تهران به پویش «تقدیم به آقای کتابخوان» پیوستهاند و این شهر در صدر مشارکتکنندگان قرار دارد. پس از تهران، شیراز با ۶ مرکز، تبریز با ۴ مرکز و شهرهای اصفهان و قم هر کدام با ۳ مرکز مشارکتکننده، بیشترین همراهی را با این پویش داشتهاند.
همچنین کتابفروشیها و مراکز توزیع در شهرهای نوشهر، ساری، رشت، اهواز، سقز، گرگان، بوکان، سمنان و آمل نیز هر کدام با یک مرکز در این پویش حضور دارند. افزون بر این، یک مرکز نیز از استان آذربایجان شرقی به جمع مشارکتکنندگان این طرح پیوسته است.
پویش «تقدیم به آقای کتابخوان» با رویکردی فرهنگی و حمایتی تلاش دارد در شرایط دشوار اقتصادی و آسیبهای ناشی از جنگ رمضان، بخشی از چرخه نشر و کتابفروشی کشور را زنده نگه دارد و از فعالان این حوزه پشتیبانی کند.
گفتنی است بر اساس این طرح، کتابفروشیهای آسیبدیده میتوانند تا هزار عنوان از آثار انتشارات امیرکبیر را به صورت امانی دریافت کرده و در بازههای سهماهه نسبت به تسویه کتابهای فروشرفته اقدام کنند. همچنین این ناشر در راستای جبران بخشی از خسارتهای واردشده به بدنه نشر و کتابفروشی کشور، تمامی آثار خود را تا زمان اعلام پیروزی جبهه مقاومت، با ۵ درصد تخفیف بیشتر از روال معمول در اختیار توزیعکنندگان و کتابفروشیها قرار خواهد داد.
پویش «تقدیم به آقای کتابخوان» تا پایان رسمی جنگ ناجوانمردانه علیه تمامیت ارزی ایران عزیز ادامه دارد و کتابفروشان و موزعین کتاب میتوانند با خرید کتاب و حمایت از کتابفروشیها، در این حرکت فرهنگی و حمایتی مشارکت کنند.
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