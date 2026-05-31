معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی‌های هواشناسی نشان می‌دهد الگوهای تابستانی از روزهای گذشته در چهارمحال‌وبختیاری حاکم شده و از دوشنبه افزایش دمای هوا در استان به‌صورت کاملاً محسوس رخ خواهد داد.

وی تصریح کرد: از روز گذشته روند گرمایش آغاز شده و امروز نیز آفتاب با شدت بیشتری می‌تابد، بر این اساس، بادهای نسبتاً شدید که طی روزهای اخیر در استان فعال بود، از فردا کاهش می‌یابد و هم‌زمان دمای هوا چندین درجه افزایش پیدا می‌کند.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد امروز و فردا همچنان وزش باد وجود دارد، اما از دوشنبه میزان باد و ابرناکی کاهش یافته و افزایش دما در سراسر استان شدت می‌گیرد.

نوروزی اضافه کرد: بیشترین سرعت باد ثبت‌شده در روز گذشته مربوط به ایستگاه دستنا با حدود ۳۲ کیلومتر بر ساعت بوده است.