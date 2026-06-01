روح الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌بینی وضع هوا نشان می‌دهد که در امروز دوشنبه ۱۱ خردادماه و فردا سه‌شنبه، آسمان استان شاهد عبور موقتی و گذرای ابر خواهد بود که پدیده‌ای کوتاه‌مدت است.

وی افزود: در ساعات میانی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، شاهد افزایش سرعت وزش باد خواهیم بود که در بخش‌هایی از نیمه شمالی استان، این وزش باد به صورت نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود و با عبور از این موج تا پایان هفته وضعیت جوی استان عمدتاً صاف و آفتابی خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان همدان با بیان اینکه از امروز روند افزایش نسبی دماهای روزانه در استان آغاز می‌شود که این افزایش در مجموع بین ۳ تا ۴ درجه سلسیوس برآورد می‌شود، ادامه داد:پیش‌بینی می‌شود که این روند افزایشی تا اواخر هفته به‌صورت تدریجی ادامه داشته و پس از آن، دمای هوا تا پایان هفته به ثبات نسبی خواهد رسید.

وی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه فرودگاه همدان دمای کمینه ۷ و بیشینه ۲۶ درجه سلسیوس را ثبت کرده است، ادامه داد: در همین بازه زمانی بهار با حداقل دمای ۶ درجه سلسیوس، خنک‌ترین نقطه استان گزارش شده و ایستگاه‌های فامنین و قهاوند با حداکثر دمای ۲۸ درجه سلسیوس، گرم‌ترین نقاط استان بودند.

زاهدی اضافه کرد: همچنین در ۲۴ ساعت گذشته پدیده وزش باد در برخی نقاط استان قابل توجه بوده به طوری که بیشترین سرعت وزش باد در همدان ۷۹ کیلومتر بر ساعت و در قهاوند ۶۸ کیلومتر بر ساعت به ثبت رسیده است.