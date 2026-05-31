تمدید فعالیت شوراها و شهرداران تا زمان برگزاری انتخابات

به گزارش،خبرنگار مهر، محمد حمیدی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح آخرین وضعیت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: انتخابات شوراها که قرار بود طبق روال قانونی در موعد مقرر برگزار شود، بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی به تعویق افتاده است.

وی افزود: این مصوبه به دلیل جایگاه فرادستی شورای عالی امنیت ملی، بر سایر قوانین مرتبط از جمله قانون انتخابات شوراها حاکم بوده و ملاک عمل دستگاه‌های اجرایی قرار دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره به پایان دوره قانونی چهار ساله شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: در مقطعی این تصور وجود داشت که با پایان یافتن دوره فعالیت شوراها، امکان انحلال آنها و جایگزینی شهرداران از سوی استانداران فراهم شود، اما با توجه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، شوراها تا زمان برگزاری انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

حمیدی ادامه داد: بر همین اساس، ادامه فعالیت شوراهای اسلامی و شهرداران فعلی به صورت خودکار تا زمان تشکیل شوراهای جدید تمدید شده و تغییری در ساختار مدیریت شهری و روستایی ایجاد نخواهد شد، مگر آنکه در آینده قانون یا مصوبه جدیدی در این زمینه ابلاغ شود.

وی درباره وضعیت داوطلبان انتخابات نیز اظهار کرد: تاکنون تغییر محسوسی در فهرست داوطلبان تأیید صلاحیت شده ثبت نشده و گزارشی مبنی بر انصراف نامزدها در سامانه‌های مربوطه وجود ندارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با بیان اینکه فرآیند بررسی صلاحیت‌ها در مراحل قبلی به پایان رسیده است، افزود: مراجع اجرایی و نظارتی در زمان مقرر بررسی‌های لازم از جمله استعلام سوابق و شرایط قانونی داوطلبان را انجام داده‌اند و در حال حاضر پرونده‌های مربوط به آن مرحله مختومه تلقی می‌شود.

وی همچنین به برخی اعتراضات ثبت شده در هیأت‌های نظارت، به ویژه در مناطق روستایی اشاره کرد و گفت: بخشی از این اعتراضات برای بررسی به هیأت مرکزی نظارت ارسال شده است، اما تعیین تکلیف نهایی آنها منوط به اعلام زمان‌بندی جدید انتخابات از سوی ستاد انتخابات کشور خواهد بود.

حمیدی اظهار کرد: در حال حاضر نمی‌توان زمان دقیقی برای برگزاری انتخابات اعلام کرد و هرگونه گمانه‌زنی درباره ماه‌های آینده قطعی نیست. زمان‌بندی جدید پس از ابلاغ رسمی از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه موجود، پس از فراهم شدن شرایط و پایان محدودیت‌های ناشی از وضعیت فعلی، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در نخستین جمعه پس از سپری شدن مهلت قانونی تعیین‌شده برگزار خواهد شد.