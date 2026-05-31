گروه دوم تیم ملی والیبال راهی برزیل شد/ منتخبان پیاتزا در آنکارا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ خرداد تا ۲۸ تیرماه برگزار می‌شود که تیم ملی ایران هفته نخست در برزیل، هفته دوم در فرانسه و هفته سوم در صربستان به مصاف حریفان خود خواهد رفت.

تیم ملی والیبال ایران در دو گروه برای حضور در اردوی برون مرزی برزیل و هفته نخست لیگ ملت‌ها راهی برزیل شد که گروه نخست صبح روز شنبه نهم خرداد تهران را ترک کرد، گروه دوم (علی فتاحی، علی حق پرست، امیرحسین اسنفدیار، آرمین قلیچ نیازی، پویا آریاخواه و حسین حاجی کلاته) نیز صبح امروز از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) راهی برزیل شد که صبح روز دوشنبه یازدهم خرداد به وقت محلی به برزیلیا می‌رسند.

همچنین سایر بازیکنان تیم ملی والیبال ایران که در فهرست ۳۰ نفره روبرتو پیاتزا برای لیگ ملت‌ها قرار دارند و تیم را در هفته نخست همراهی نمی کنند، صبح امروز برای دریافت ویزای فرانسه (میزبان هفته دوم لیگ ملت های ۲۰۲۶) و انجام کارهای اداری مربوط به این پروسه راهی آنکارا شدند.

گفتنی است بازیکنان و کادر فنی اعزامی تیم ملی به برزیل نیز از طریق سفارت فرانسه در برزیلیا برای دریافت ویزای هفته دوم لیگ ملت‌ها اقدام خواهند کرد.

اردوی تیم ملی والیبال ایران از دهم تا هفدهم خردادماه در کمپ ویژه تیم‌های ملی والیبال برزیل در شهر برزیلیا برگزار می‌شود و پس از برگزاری دیدار دوستانه و پیگیری تمرینات، مردان والیبال کشورمان از ۱۹ خردادماه به هتل محل اسکان تیم‌ها در شهر برزیلیا می‌روند تا بامداد پنج‌شنبه ۲۱ خرداد به وقت تهران در نخستین مسابقه خود به مصاف میزبان این رقابت‌ها یعنی تیم ملی برزیل بروند.