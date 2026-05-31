۱۸۳ میلیون مترمکعب آب سد مهاباد به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خالد رحمانی در این زمینه اظهار کرد: در حال حاضر میزان رهاسازی آب از سد مهاباد ۸.۳۷ مترمکعب بر ثانیه است که از این میزان، هفت مترمکعب بر ثانیه برای مصارف بخش کشاورزی اختصاص یافته و مابقی مربوط به تامین آب شرب و تلفات ناشی از تبخیر است.
وی با اشاره به وضعیت مناسب ذخایر آبی سد مهاباد افزود: حجم فعلی آب ذخیرهشده در این سد به بیش از ۱۷۲ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸۹ درصد افزایش نشان میدهد.
مدیر امور آب مهاباد ادامه داد: تراز کنونی سد مهاباد به یکهزار و ۳۵۶.۶۵ متر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ متر افزایش یافته است.
رحمانی همچنین با بیان اینکه ورودی فعلی سد مهاباد ۶ مترمکعب بر ثانیه است، گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون در مجموع ۳۳۰ میلیون مترمکعب آب وارد مخزن سد شده است، در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۴۸ میلیون مترمکعب بود.
وی میزان بارندگی ثبتشده در کمپ سد مهاباد را ۵۳۰ میلیمتر اعلام کرد و افزود: این رقم در سال گذشته ۳۴۱ میلیمتر بود که نشاندهنده افزایش ۱۸۹ میلیمتری بارشها در منطقه است.
فرماندار ویژه مهاباد نیز با اشاره به شرایط مطلوب منابع آبی منطقه، بر ضرورت مدیریت صحیح مصرف آب تاکید کرد و گفت: با وجود وضعیت مناسب ذخایر آبی، برنامهریزی دقیق برای مصرف بهینه آب با همکاری بخش کشاورزی ضروری است.
محمدصادق امیرعشایری افزود: سال گذشته در دوره تنش آبی، با تعامل مناسب میان دستگاههای مرتبط و بهرهبرداران بخش کشاورزی، رهاسازی محدود آب ضمن حفظ اراضی باغی و زراعی، رضایت مردم منطقه را نیز به همراه داشت.
وی با اشاره به اهمیت مسائل زیستمحیطی و تاکید مقام عالی استانی بر احیای تالابها اظهار کرد: لازم است تالابهای منطقه تا پایان فصل گرما از وضعیت آبی مناسبی برخوردار باشند و مازاد آب آنها نیز به سمت دریاچه ارومیه هدایت شود.
فرماندار ویژه مهاباد همچنین بر برخورد جدی با انشعابات و چاههای غیرمجاز تاکید کرد و گفت: جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز آب در حاشیه سد مهاباد و مقابله با ساختوسازهای غیرقانونی از دیگر اولویتهای مدیریت منابع آبی و دستگاه های اجرایی شهرستان است.
نظر شما