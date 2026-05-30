رحمانی: مراکز رفاهی و تفریحی در سواحل دریاچه ارومیه ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر شنبه در جلسه هماهنگی ساماندهی ساحل دریاچه ارومیه در اطراف پل میان‌گذر شهید کلانتری، با بیان اینکه ورودی ارومیه از سمت تبریز به عنوان پیشانی استان باید نمادی از طراوت و نظم باشد، افزود: ساماندهی سواحل در محدوده پل میان‌گذر شهید کلانتری و منطقه کاظم‌داشی با هدف انتقال حس مثبت به شهروندان و گردشگران، باید با طراحی‌های جذاب و مجتمع‌های رفاهی مدرن همراه شود.

وی همچنین با ابراز نارضایتی از وضعیت ترافیکی موجود در مسیرهای منتهی به دریاچه ارومیه، تردد دشوار مردم را غیرقابل قبول دانسته و خاطرنشان کرد: بلاتکلیفی‌های گذشته در جاده شهید کلانتری مرتفع شده و از این پس با هرگونه تخلف یا اهمال در نگهداری اموال عمومی و زیرساخت‌های جاده‌ای، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

استاندار آذربایجان‌ غربی به بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، بنادر و روستاهای حاشیه دریاچه ارومیه برای رونق اقتصادی و نشاط اجتماعی نیز تأکید کرده و افزود: برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و مردمی در کنار دریاچه ارومیه، علاوه بر تقویت معیشت جوامع محلی، زیرساخت‌های لازم برای آرامش و تفریح خانواده‌ها را در تراز ملی فراهم می‌آورد.

رحمانی همچنین با اشاره به پیش‌بینی‌های کارشناسی مبنی بر افزایش تراز آب در سال‌های آینده، اضافه کرد: موقعیت امروز دریاچه ارومیه فرصتی ارزشمند و تکرارناپذیر است که نباید با سوءمدیریت هدر برود.

وی برقراری رفاه همه‌جانبه در اطراف دریاچه ارومیه را وظیفه مسئولان برشمرده و افزود: تمام مدیران در میدان حضور داشته باشند تا با ارتقای زیرساخت‌ها، این منطقه به قطب توریستی فاخر کشور تبدیل شود.