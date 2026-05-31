به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، روایت نظامیان صهیونیست از جنایات صورت گرفته علیه غیرنظامیان در غزه نشان دهنده ابعاد گسترده و وحشیانه کشتار جمعی و نسل کشی در این منطقه است که با وجود توافق آتش‌بس همچنان ادامه دارد. نظامیان اسرائیلی توافق آتش بس را یک «شوخی» توصیف می کنند و دستوراتی را دریافت کرده‌اند که اجازه شلیک به هر کسی که به خط زرد نزدیک می‌شود، را می‌دهد.

آتش بس یک شوخی است

یکی از نظامیان رژیم صهیونیستی روایت می‌کند که شاهد جشن گرفتن همکارانش پس از هدف قرار دادن خودرویی حامل فلسطینیان در نزدیکی منطقه تحت کنترل ارتش اسرائیل بوده که منجر به شهادت همه سرنشینان خودرو شد. وی می‌افزاید که چنین حوادثی از زمان اجرایی شدن آتش‌بس شکننده در اکتبر گذشته، عادی شده است.

۳ نظامی دیگر صهیونیست اعلام کردند که در سایه عدم وضوح در مورد ترسیم مرزهای موسوم به «خط زرد» وضعیت سردرگمی در این منطقه حاکم است. برخی از فرماندهان ظاهرا به توافق پایبند هستند، در حالی که در جلسات خصوصی، تمایل خود به ادامه جنگ را ابراز می‌کنند.

یکی از نظامیان صهیونیست تأکید کرد که عملیات کشتار هرگز متوقف نشده است و نامیدن این وضعیت به عنوان آتش‌بس، شوخی است.

ابهام گسترده در ترسیم موقعیت خط زرد

این گزارش تصریح می‌کند که ارتش صهیونیستی با آغاز اجرای توافق، بار دیگر در داخل منطقه حائل تعیین شده توسط خط زرد، مستقر شد و کنترل بیش از نیمی از نوار را به دست گرفت. قرار بود بعداً عقب‌نشینی گسترده‌تری طبق توافق انجام شود که جدول زمانی مشخصی برای آن تعیین نشده است. علاوه بر آن ابهاماتی دیگری نیز در خصوص موقعیت جغرافیایی دقیق خط مذکور وجود دارد.

یکی از نظامیان صهیونیست گفت که نیروهای اسرائیلی هرگونه نزدیک شدن به خط زرد را به عنوان تهدیدی مستقیم تلقی می‌کنند به آن شلیک می‌کنند.

از زمان توافق آتش‌بس اعلام شده در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، جنایات رژیم صهیونیستی در غزه به شهادت ۹۲۹ نفر و زخمی شدن ۲۸۱۱ تن دیگر منجر شده است که ده‌ها نفر از آنها در نزدیکی خط زرد بوده‌اند.

یک نظامی دیگر صهیونیست در بیان روایت خود از دور دوم جنگ در غزه، توضیح داد که در فاصله صدها متری از خط مستقر شده بود و شاهد کشته شدن چندین نفر در حین تلاش برای عبور از آن بود. وی افزود که اطلاعاتی که حملات بر اساس آن انجام می‌شود، همیشه دقیق نیست، بلکه گاهی اوقات مختصات بر اساس حدس و گمان تعیین می‌شود.

سازمان حقوق بشری «سکوت را بشکنید» در این رابطه می‌نویسد که قوانین درگیری بسیار مبهم است و دستورالعمل‌ها در بسیاری از موارد این است که به کسانی که به خط زرد نزدیک می‌شوند، شلیک شود تا آنها از پای درآیند.

جان فلسطینی‌ها ارزشی ندارد

یک نظامی دیگر صهیونیست که پس از آتش‌بس چندین هفته در غزه مستقر بود، گفت که پیام اصلی که از فرماندهانش دریافت کرده بود، حفاظت از خط به هر قیمتی بود. وی افزود: احساس عمومی این بود که جان انسان‌ها ارزشی ندارد. وی افزود که فرماندهان توضیحات کافی در مورد تعیین موقعیت خط زرد ارائه نکردند.

این نظامی صهیونیست خاطرنشان کرد که تجربه جنگ در غزه تأثیر روانی و عاطفی سنگینی بر او گذاشته است. وی تأکید کرد که اعتقاد غالب در میان نظامیان صهیونیست این است که اسرائیل به سمت ماندن طولانی‌مدت در غزه پیش می‌رود، نه عقب‌نشینی قریب‌الوقوع.

در همین رابطه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ارتش حدود ۶۰ درصد از نوار غزه را تحت کنترل دارد و برنامه‌هایی برای گسترش این مساحت به ۷۰ درصد دارد.