به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب فلسطین، جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه‌ای شهادت «محمد عوده» ملقب به «ابوعمرو» از فرماندهان برجسته گردان‌های شهید عزالدین القسام را به مردم فلسطین و ملل اسلامی و عربی را تسلیت گفت و ترور وی را جنایتی «کینه‌توزانه و بزدلانه» از سوی رژیم صهیونیستی دانست.

جهاد اسلامی اعلام کرد که این ترور که از سوی ارتش رژیم صهیونیستی انجام شده است، نقض آشکار توافق آتش‌بس در غزه و بی‌اعتنایی کامل به همه توافق‌ها و تعهدات است.

این جنبش تأکید کرد: ادامه سیاست ترور و حمله به مناطق مسکونی امن و کشتار مردم غزه از سوی رژیم صهیونیستی، با تعهداتی که به میانجی‌ها داده شده در تضاد است و همه موازین انسانی و اخلاقی را نقض می‌کند؛ اقدامی که با موافقت و مشارکت کامل دولت آمریکا انجام می شود.

جهاد اسلامی همچنین اعلام کرد: خون شهدای ملت فلسطین تنها بر عزم ملت و مقاومت برای پایبندی به حقوق خود خواهد افزود و خون فرماندهان و مجاهدان، همچون سوختی برای تقویت اراده مقاومت و ادامه مسیر مقابله با اشغالگران است؛ چراکه رژیم صهیونیستی جزء زبان زور را نمی‌فهمد.

این جنبش در ادامه، شهادت شهید عوده را به گردان‌های القسام و جنبش حماس، رهبران، اعضا، مجاهدان و طرفداران آن تسلیت گفت و تأکید کرد که جنایت‌های رژیم صهیونیستی، تنها موجب افزایش استحکام و پایداری نیروهای مقاومت و هزینه بیشتر به اشغالگران خواهد شد.