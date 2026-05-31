به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سعیدی سیرایی، رئیس کمیسیون فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شورای اسلامی شهر کرج، در حاشیه بازدید از روند احداث و تجهیز پارکهای ویژه مادر و کودک، این پروژهها را گامی اساسی در جهت ترویج فرهنگ خانوادهمحوری و تقویت ارتباط عاطفی میان مادر و فرزند دانست.
وی با اشاره به پیشرفت پروژههای پارک مادر و کودک در کرج، اظهار کرد: رویکرد مدیریت شهری در احداث این فضاها، صرفاً عمرانی یا ایجاد محلی برای بازی کودکان نیست، بلکه هدف اصلی، خلق پاتوقهایی برای ترویج فرهنگ «خانوادهمحوری» و تحکیم بنیانهای عاطفی میان نسل جدید و مادران است.
سعیدی سیرایی با تأکید بر جایگاه مادر بهعنوان ستون سلامت روانی و اخلاقی جامعه، افزود: طراحی اختصاصی فضا برای مادر و فرزند، بهدنبال ایجاد بستری است که مادران بدون دغدغههای معمول شهری، فرصت بازی، آموزش و معاشرت با فرزندان خود را داشته باشند. این تعامل بیواسطه، بهترین مسیر برای انتقال ارزشهای فرهنگی و اخلاقی در محیطی شاد و پویا به شمار میرود.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کرج با اشاره به چالشهای دنیای مدرن تصریح کرد: در روزگاری که مشغلههای فکری و تکنولوژیک ممکن است شکاف عاطفی ایجاد کند، چنین فضاهایی با استانداردسازی محیطی، فرصت طلایی «با هم بودن» را برای مادران فراهم میکند. فرهنگسازی برای داشتن خانوادهای بانشاط، از همین پارکهای محلی آغاز میشود که در آن فرزند، در کنار مادر، طعم شیرین امنیت و آرامش را تجربه میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت شهری کرج مصمم است با تکیه بر پیوستهای فرهنگی و اجتماعی، زیرساختهایی را مهیا کند که شهروندان در محیطی امن و آرام به رشد فضایل اخلاقی و ارتقای پیوندهای خانوادگی بپردازند. ما معتقدیم سرمایهگذاری برای مادران، سرمایهگذاری برای نسلی است که آینده این مرز و بوم را با هویت فرهنگی قوی و سلامت اجتماعی خواهند ساخت.
نظر شما