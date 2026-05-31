۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۷

ادعای تل‌آویو درباره پیشروی در جنوب لبنان و اشغال یک منطقه

رژیم صهیونیستی مدعی پیشروی در جنوب لبنان و اشغال یک منطقه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که توانسته قلعه الشقیف واقع در جنوب لبنان را به اشغال خود درآورد. منابع نظامی در این رژیم نیز مدعی شدند که ارتش تلاش می کند کنترل این منطقه و اطراف رود السلوقی را در اختیار خود نگه دارد.

آنها اضافه کردند که اشغال منطقه مذکور بعد از وقوع درگیری های سنگین با نیروهای حزب الله و پشتیبانی گسترده هوایی و زمینی صورت گرفته است.

ارتش صهیونیستی همچنین خطاب به ساکنان جنوب لبنان و جنوب رود الزهرانی هشدار تخلیه صادر کرد.

یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد که بنا به دستور نتانیاهو کنترل این نقطه راهبردی برای محافظت از مناطق اشغالی در الجلیل به دست صهیونیست ها افتاده است.

