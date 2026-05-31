هوای ۶ شهر خوزستان در وضعیت نارنجی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در ساعت ۸ صبح امروز شاخص کیفی هوا در شهرهای گتوند ۱۴۸، شوش و دزفول ۱۲۳، لالی ۱۲۲، شوشتر ۱۱۸ و اندیمشک ۱۱۳ AQI ثبت شد که نشان‌دهنده قرار گرفتن هوا در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.