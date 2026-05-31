  1. استانها
  2. خوزستان
۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

هوای ۶ شهر خوزستان در وضعیت نارنجی قرار گرفت

هوای ۶ شهر خوزستان در وضعیت نارنجی قرار گرفت

اهواز - بنا بر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفیت هوا صبح امروز یکشنبه ۱۰ خرداد در ۶ شهر خوزستان در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ساعت ۸ صبح امروز شاخص کیفی هوا در شهرهای گتوند ۱۴۸، شوش و دزفول ۱۲۳، لالی ۱۲۲، شوشتر ۱۱۸ و اندیمشک ۱۱۳ AQI ثبت شد که نشان‌دهنده قرار گرفتن هوا در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

کد مطلب 6845576

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها