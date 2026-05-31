  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۱

خبر تردد سراسری خودروهای پلاک مناطق آزاد چابهار در سراسر کشور کذب است

خبر تردد سراسری خودروهای پلاک مناطق آزاد چابهار در سراسر کشور کذب است

ایرانشهر- رئیس پلیس راهور جنوب سیستان و بلوچستان با تکذیب اخبار منتشر شده درباره آزادسازی تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در محورهای سراسر کشور، گفت: هیچ‌گونه مجوزی در این خصوص صادر نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی کول زاده شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران با تکذیب اخبار منتشر شده درباره آزادسازی تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در محورهای ارتباطی سراسر کشور، گفت: هیچ‌گونه مجوز یا دستورالعمل جدیدی برای تردد این خودروها در تمامی محورهای کشور صادر نشده است.

رئیس پلیس راهور جنوب سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در روزهای اخیر نامه‌ای منتسب به پلیس راهور و اخباری مبنی بر رفع محدودیت تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در سطح کشور در فضای مجازی منتشر شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد این خبر صحت ندارد.

وی افزود: قوانین و مقررات مربوط به تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد همچنان مطابق ضوابط و مقررات جاری اجرا می‌شود و تاکنون هیچ تغییری در این زمینه ابلاغ نشده است.

رئیس پلیس راهور جنوب سیستان و بلوچستان با تاکید بر لزوم توجه به اخبار منتشر شده از مراجع رسمی، از شهروندان خواست از استناد به اخبار غیرموثق و بازنشر مطالب تایید نشده در فضای مجازی خودداری کنند.

سرهنگ کول‌زاده تصریح کرد: هرگونه تغییر در مقررات تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد، در صورت تصویب و ابلاغ، از طریق مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان برای اطلاع از آخرین قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، اخبار را تنها از منابع رسمی پلیس و رسانه‌های معتبر دنبال کنند.

کد مطلب 6846168

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها