خبر تردد سراسری خودروهای پلاک مناطق آزاد چابهار در سراسر کشور کذب است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی کول زاده شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران با تکذیب اخبار منتشر شده درباره آزادسازی تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در محورهای ارتباطی سراسر کشور، گفت: هیچ‌گونه مجوز یا دستورالعمل جدیدی برای تردد این خودروها در تمامی محورهای کشور صادر نشده است.

رئیس پلیس راهور جنوب سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در روزهای اخیر نامه‌ای منتسب به پلیس راهور و اخباری مبنی بر رفع محدودیت تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در سطح کشور در فضای مجازی منتشر شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد این خبر صحت ندارد.

وی افزود: قوانین و مقررات مربوط به تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد همچنان مطابق ضوابط و مقررات جاری اجرا می‌شود و تاکنون هیچ تغییری در این زمینه ابلاغ نشده است.

رئیس پلیس راهور جنوب سیستان و بلوچستان با تاکید بر لزوم توجه به اخبار منتشر شده از مراجع رسمی، از شهروندان خواست از استناد به اخبار غیرموثق و بازنشر مطالب تایید نشده در فضای مجازی خودداری کنند.

سرهنگ کول‌زاده تصریح کرد: هرگونه تغییر در مقررات تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد، در صورت تصویب و ابلاغ، از طریق مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان برای اطلاع از آخرین قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، اخبار را تنها از منابع رسمی پلیس و رسانه‌های معتبر دنبال کنند.