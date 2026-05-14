معاون فرماندار دیلم: معابر روستاهای محروم برای اولین بار آسفالت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن باباحسنی صبح پنجشنبه در بازدید از روند اجرای عملیات آسفالت معابر هشت روستای شهرستان دیلم اظهار کرد: ۳۰ هزار متر مربع آسفالت‌ریزی در این روستاها در حال اجرا است.

وی اضافه کرد: از مجموع ۳۰ هزار متر مربع آسفالت‌ریزی در حال انجام، ۱۳ هزار متر مربع در بخش مرکزی و ۱۷ هزار متر مربع در بخش امام حسن اجرا می‌شود.

وی اعتبار تخصیص‌یافته به این پروژه‌ها را ۱۷۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: روستاهای خواجه‌گیر، باباحسنی جنوبی، بیدو، چاه تلخ، بنه احمدون، شیرونک، بوالفتح و چاه شیرین هشت روستای مشمول اجرای این طرح هستند.

عدالت توزیع خدمات عمرانی

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار دیلم با اشاره به شاخص‌های کلیدی این طرح تصریح کرد: مشارکت و هم‌افزایی دهیاران و سیاست راهبردی تجمیع اعتبارات شهرستان، نقش مهمی در به ثمر رساندن این پروژه‌ها ایفا کرده است.

باباحسنی از رویدادی ویژه در این طرح خبر داد و گفت: خوشبختانه با برنامه‌ریزی انجام‌شده، تعدادی از روستاهای محروم و زیر ۲۰ خانوار این شهرستان برای نخستین بار از نعمت آسفالت معابر بهره‌مند می‌شوند که این امر گامی بلند در مسیر عدالت توزیع خدمات عمرانی محسوب می‌شود.

وی هدایت اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی شرکت نفت را در پیشبرد این پروژه‌ها مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: بخشی از منابع مالی این طرح از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی شرکت نفت تأمین و در راستای تکمیل و بهره‌برداری پروژه‌های عمرانی هزینه شده است.

شناسایی روستاهای اولویت‌دار

معاون عمرانی فرماندار دیلم در ادامه با قدردانی از تلاش‌های مجدانه بخشداران مرکزی و امام حسن در پیگیری و نظارت بر اجرای این طرح‌ها، اظهار داشت: نقش بخشداران در هماهنگی‌های میدانی، شناسایی روستاهای اولویت‌دار و تسریع در روند اجرای پروژه‌ها شایسته تقدیر است و بدون این همراهی، دستیابی به این سطح از پیشرفت در شرایط کنونی میسر نبود.

باباحسنی با اشاره به شرایط خاص کشور ادامه داد: این حجم از خدمت‌رسانی در شرایط جنگی و اقتصادی فعلی، نشان از عزم جدی مسئولان و وفاق درون‌شهرستانی برای خدمت به مردم دارد.

وی به نقش مردم در این پروژه اشاره کرد و گفت: مشارکت خیرین نیز در این طرح ستودنی است و برای نخستین بار شاهد مشارکت خیرین در روستای بیدو هستیم که این روحیه تعاون و همکاری، الگویی ارزشمند برای توسعه پایدار روستاها به شمار می‌رود.