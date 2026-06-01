خبرگزاری مهر، گروه استانها: عید سعید غدیر خم در فرهنگ اسلامی تنها یک مناسبت مذهبی نیست، بلکه نقطه عطفی در تاریخ بشریت و اسلام و روزی سرنوشتساز در تداوم مسیر رسالت همه انبیا بویژه پیامبر اعظم(ص) به شمار میرود. روزی که به اعتقاد مسلمانان، پیامبر اعظم(ص) در واپسین ماههای عمر شریف خود، مهمترین پیام رسالت را به امت اسلامی ابلاغ کردند و مسیر هدایت آینده جامعه اسلامی را ترسیم کردند.
در سالهای اخیر، عید غدیر در جمهوری اسلامی ایران جلوهای متفاوت و کمنظیر یافته است. اگر در گذشته این عید بیشتر در قالب مراسمهای مذهبی و جشنهای محلی برگزار میشد، امروز به یکی از بزرگترین رویدادهای اجتماعی و مردمی کشور و دنیا تبدیل شده است؛ رویدادی که میلیونها نفر از مردم در آن نقشآفرین هستند و خود به عنوان میزبان و خدمتگزار در میدان حضور پیدا میکنند.
مهمانیهای کیلومتری غدیر که طی چند سال گذشته در شهرهای مختلف کشور برگزار شده، جلوهای از همین مشارکت مردمی است؛ حرکتی که توانسته مفاهیم دینی، نشاط اجتماعی، همبستگی ملی و فرهنگ خدمترسانی را در کنار یکدیگر به نمایش بگذارد. بسیاری از ناظران فرهنگی معتقدند این رویداد اکنون از قالب یک جشن مذهبی فراتر رفته و به یک پدیده اجتماعی اثرگذار در کشور و دنیا تبدیل شده است.
امسال اما برگزاری جشنهای غدیر در شرایط متفاوتی انجام میشود. تقارن این مناسبت با ایام بزرگداشت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، یاد و خاطره شهدا و فضای خاصی که در کشور حاکم است، سبب شده تا برنامهریزان فرهنگی کشور بر برگزاری جشنهایی با رویکرد حماسی و هویتبخش تأکید داشته باشند.
در همین راستا، حجتالاسلام عباسعلی گرزین، در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامهریزی گسترده برای برگزاری مهمانیهای کیلومتری غدیر در سراسر استان خبر میدهد و معتقد است که غدیر امسال میتواند به صحنهای برای تجدید بیعت مردم با ارزشهای دینی، آرمانهای انقلاب اسلامی و فرهنگ ولایت تبدیل شود.
غدیر؛ بزرگترین عید بشریت
گرزین در ابتدای این گفتگو با اشاره به جایگاه ممتاز عید غدیر در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: غدیر را نباید صرفاً یک مناسبت مذهبی متعلق به گروهی خاص دانست. از نگاه ما، غدیر بزرگترین عید بشریت است؛ عیدی که پیام آن محدود به مسلمانان یا شیعیان نیست، بلکه برای همه انسانهایی است که به دنبال عدالت، هدایت و سعادت هستند.
وی افزود: غدیر نقطهای است که در آن مسیر آینده امت اسلامی و همه بشریت مشخص شد و به همین دلیل در تاریخ اسلام جایگاهی بیبدیل دارد. اگر غدیر به درستی شناخته شود، بسیاری از مفاهیم مربوط به هدایت، مسئولیت اجتماعی، عدالتخواهی و حرکت در مسیر حق نیز بهتر درک خواهد شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: به همین دلیل است که ما معتقدیم هر اندازه برای تبیین، ترویج و بزرگداشت این عید تلاش شود، در حقیقت برای تقویت ارزشهای انسانی و اسلامی گام برداشتهایم.
مهمانی کیلومتری؛ یک تجربه موفق مردمی
گرزین با اشاره به روند شکلگیری مهمانیهای کیلومتری غدیر در کشور گفت: خدا را شاکریم که در چند سال گذشته شاهد شکلگیری یکی از بزرگترین حرکتهای مردمی و فرهنگی کشور و دنیا بودهایم.
وی ادامه داد: جشنهای غدیر در سالهای اخیر به باشکوهترین جشن نشاط اجتماعی کشور و دنیا تبدیل شده است. اتفاقی که در آن مردم نقش اصلی را بر عهده دارند و همین مسئله ارزش و اهمیت آن را دوچندان میکند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: در این برنامهها مردم صرفاً شرکتکننده نیستند، بلکه خودشان برگزارکننده، میزبان و خدمتگزار هستند. خانوادهها، هیئتهای مذهبی، گروههای جهادی، فعالان فرهنگی و اقشار مختلف جامعه با عشق و ارادت به امیرالمؤمنین(ع) وارد میدان میشوند و این رویداد را رقم میزنند.
وی خاطرنشان کرد: این حضور مردمی، بزرگترین سرمایه جشنهای غدیر است و موجب شده این مراسمها هر سال گستردهتر از گذشته برگزار شود.
ایران؛ الگوی برگزاری جشنهای مردمی غدیر
گرزین با تأکید بر ابعاد گسترده این رویداد اظهار کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران در برگزاری جشنهای مردمی غدیر جایگاهی ویژه دارد و آنچه در کشور ما رخ میدهد در جهان بی نظیر است.
وی گفت: سال گذشته میلیونها نفر در مهمانیهای کیلومتری غدیر حضور یافتند و صدها کیلومتر مسیر پذیرایی، خدمترسانی و برنامههای فرهنگی در شهرهای مختلف کشور شکل گرفت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: این حجم از مشارکت مردمی نشان میدهد که فرهنگ غدیر نه تنها در جامعه زنده است، بلکه هر سال ابعاد گستردهتری پیدا میکند و نسلهای جدید نیز با آن ارتباط عمیقی برقرار کردهاند.
غدیر امسال؛ جشنی با رنگ و بوی حماسه
گرزین در ادامه به ویژگیهای خاص برنامههای امسال اشاره کرد و گفت: امسال جشنهای غدیر در شرایط متفاوتی برگزار میشود و طبیعی است که این شرایط بر فضای برنامهها نیز اثرگذار باشد.
وی افزود: برنامهریزی شده است که مهمانیهای کیلومتری غدیر با رویکرد حماسی برگزار شود و علاوه بر جشن و سرور، یاد و خاطره شهدا، امام راحل و همه کسانی که برای عزت و اقتدار کشور تلاش کردهاند نیز گرامی داشته شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان اظهار کرد: امروز ملت ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند همبستگی، وحدت و انسجام اجتماعی است و جشنهای غدیر میتواند بستری برای تقویت این سرمایه بزرگ اجتماعی باشد.
وی ادامه داد: غدیر تنها یک مراسم مذهبی نیست؛ غدیر یک فرهنگ، یک مکتب و یک مسیر است و میتواند جامعه را حول ارزشهای مشترک گرد هم بیاورد.
گلستان آماده برگزاری مهمانیهای کیلومتری
گرزین با اشاره به برنامههای پیشبینی شده در استان گلستان گفت: سال گذشته در مجموع نزدیک به ۲۰ کیلومتر مهمانی و پذیرایی مردمی در شهرستانهای مختلف استان برگزار شد و امسال نیز برنامهریزیهای لازم برای تداوم این حرکت صورت گرفته است.
وی افزود: از مرکز استان گرفته تا شهرها، بخشها و روستاها، ظرفیتهای مردمی برای برگزاری جشنهای غدیر پای کار آمدهاند و امیدواریم امسال نیز شاهد برگزاری برنامههایی باشکوه و در شأن مردم استان باشیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: تلاش شده است که همه مناطق استان در این رویداد سهیم باشند و امکان حضور و نقشآفرینی برای اقشار مختلف مردم فراهم شود.
مردم؛ صاحبان اصلی جشن ولایت
گرزین مهمترین ویژگی جشنهای غدیر را مردمی بودن آن دانست و گفت: هر جا مردم در میدان بودهاند، اتفاقات بزرگی رقم خورده است و جشنهای غدیر نیز از همین جنس هستند.
وی افزود: دستگاههای فرهنگی و اجرایی نقش پشتیبان و تسهیلگر دارند، اما صاحبان اصلی این جشنها مردم هستند و آنچه امروز به عنوان مهمانی کیلومتری شناخته میشود، محصول عشق و ارادت مردم به اهلبیت(ع) است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان خاطرنشان کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که مردم با وجود همه مشکلات و دشواریها، برای مشارکت در برنامههای فرهنگی و دینی پیشقدم هستند و همین مسئله امید بزرگی برای آینده فرهنگی جامعه محسوب میشود.
دعوت به یک بیعت تاریخی
گرزین از مردم استان گلستان برای حضور در جشنهای غدیر دعوت کرد و گفت: از همه هماستانیها دعوت میکنم که امسال نیز با حضور پرشور خود در برنامههای غدیر، جلوهای ماندگار از عشق به اهلبیت(ع) و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند.
وی افزود: هر فردی به اندازه توان خود میتواند در این حرکت بزرگ سهیم باشد؛ از برپایی ایستگاههای پذیرایی و اطعام گرفته تا اجرای برنامههای فرهنگی، فعالیتهای هنری و هر اقدامی که بتواند به شکوه بیشتر این جشن کمک کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان تأکید کرد: مجموعه تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی استان با افتخار در کنار مردم خواهند بود تا زمینه حضور و خدمترسانی آنان را فراهم کنند.
گرزین اظهار کرد: امیدواریم غدیر امسال به صحنهای از همدلی، وحدت، نشاط اجتماعی و تجدید بیعت مردم با پیامبر اعظم(ص)، اهلبیت(ع)، امام راحل، شهدا و آرمانهای والای انقلاب اسلامی تبدیل شود و بار دیگر عظمت حضور مردم ایران را به نمایش بگذارد.
غدیر امسال در حالی از راه میرسد که جشنهای مردمی آن دیگر تنها یک مراسم مناسبتی نیست، بلکه به نمادی از مشارکت اجتماعی، همبستگی فرهنگی و حضور داوطلبانه مردم در عرصه عمومی تبدیل شده است. آنگونه که حجتالاسلام گرزین تأکید میکند، مهمانیهای کیلومتری غدیر در گلستان قرار است امسال نیز با محوریت مردم، یاد شهدا و آرمانهای انقلاب اسلامی برگزار شود؛ رویدادی که میتواند بار دیگر پیوند میان باورهای دینی، سرمایه اجتماعی و هویت انقلابی مردم را به نمایش بگذارد.
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