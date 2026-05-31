به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، دومین مرحله رقابت‌های دوومیدانی جایزه بزرگ در حالی از فردا در البرز و تهران آغاز می‌شود که تأثیر به سزایی در انتخاب نفرات اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا دارد.

هاشم صیامی نایب‌رئیس و سخنگوی فدراسیون دوومیدانی درباره اهمیت این مسابقات و جایگاه آن در انتخاب تیم اعزامی به ناگویا گفت: اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ و انتخابی تیم ملی پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه در بندرترکمن برگزار شد و اکثر چهره‌های شناخته‌شده و مدعیان حضور در تیم ملی در آن شرکت کردند. حالا دومین مرحله این مسابقات در البرز (بخش آقایان) و تهران (بخش بانوان) از فردا دوشنبه آغاز می‌شود. تاکید رئیس فدراسیون و هیات اجرایی بر این است که تمام ورزشکاران مدعی حضور در تیم ملی، موظف به حضور در این مسابقات هستند.

او ادامه داد: رکوردها و عملکرد ورزشکاران در این مسابقات و همچنین مسابقات قهرمانی کشور که در هفته سوم خرداد برگزار خواهد شد ملاک اصلی ما برای انتخاب نفرات اعزامی به ناگویا خواهد بود. به همین خاطر اگر ورزشکاران در این رقابت‌ها حضور نداشته باشند با توجه به سیاست اعزام کیفی کاروان از شانس چندانی برای عضویت در تیم ملی برخوردار نخواهند بود.

سخنگوی فدراسیون دوومیدانی در خصوص شرایط برخی ورزشکارانی که در کشورهای دیگر حضور دارند نیز توضیح داد: برای ما محل تمرین یا زندگی ورزشکاران اهمیت چندانی ندارد. در تیم ملی به روی تمام ورزشکاران باز است. منتهی ضوابط و قوانینی تعریف شده است که برای همه به یک شکل اجرا می‌شود. بنابراین اگر ورزشکاری در خارج از کشور تمرین می‌کند و مدعی حضور در بازی‌های آسیایی هم است قطعا باید در مسابقات ایران نیز شرکت کند. همان‌طور که سال گذشته و برای مسابقات قهرمانی آسیا نیز همین اتفاق افتاد و نفراتی در تیم اعزامی قرار گرفتند که در مسابقات قهرمانی کشور در گیلان حضور پیدا کرده و عملکرد قابل قبولی داشتند.