۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷

ادامه درخشش دختر دونده ایران در آسیا/ نقره ۳۰۰۰ متر هم به شه‌پری رسید

هانیه شه‌پری در مسابقات دوومیدانی قهرمانی جوانان آسیا هنگ‌کنگ ۲۰۲۶ در ماده ۳۰۰۰ متر به مدال نقره رسید و رکورد ملی ایران را هم شکست.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان برگزاری دومین روز از بیست و دومین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جوانان آسیا هنگ کنگ ۲۰۲۶ بعد از ظهر امروز شنبه ۹ خرداد هانیه شه پری نماینده تیم ایران در ماده ۳۰۰۰ متر موفق شد با ثبت رکورد ۹:۴۹.۴۲ دقیقه به عنوان نایب قهرمانی دست یابد.

در این رقابت «شانگو پان» ورزشکار چینی با رکورد ۹:۳۶.۰۲ دقیقه به عنوان قهرمانی رسید.

«دیلنوزا هوشموا» ورزشکار ازبکستانی نیز با ثبت زمان ۱۰:۲۹.۷۲ دقیقه سوم شد.

هانیه شه پری روز گذشته در ماده ۳۰۰۰ متر بامانع نیز به مدال نقره رسید و ضمن ثبت رکورد جدید ملی سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جوانان جهان را هم کسب کرده بود.

مریم احمدی دیگر ملی پوش کشورمان نیز در روز نخست مسابقات در ماده ۱۵۰۰ متر به مدال نقره دست یافت.

