به گزارش خبرنگار مهر، هانیه شه‌پری ملی پوش تیم کشورمان در مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا در ماده ۳۰۰۰ متر بامانع با ثبت زمان ۱۰:۲۶.۳۴ دقیقه به مدال نقره رسید و رکورد ملی بزرگسالان ایران را هم شکست. شه پری با ثبت این زمان به عنوان پنجمین ورزشکار ایرانی جواز حضور در مسابقات قهرمانی جوانان جهان را کسب کرد.



پیش از این نیز در جریان مسابقات رکوردگیری تهران و مسابقات جایزه بزرگ بندر ترکمن ۴ ملی پوش دیگر کشورمان موفق به کسب مجوز حضور در مسابقات قهرمانی جوانان جهان شدند.



اسامی پنج دوومیدانی کاری که ورودی مسابقات قهرمانی جوانان جهان را بدست آوردند به شرح زیر است:

*کیارش کابلی در پرتاب وزنه با ثبت رکورد ۱۸.۶۵ متر

*امیر رضا آهنین مرام در پرتاب چکش با ثبت رکورد ۶۹.۶۹ متر

*حامد نفر در پرتاب دیسک با ثبت رکورد ۵۷.۰۷ متر



*امیدرضا مرادی در ماده ۴۰۰ متر با ثبت رکورد ۴۷.۳۱ ثانیه

*هانیه شه پری در ماده ۳۰۰۰ متر بامانع با ثبت زمان ۱۰:۲۶.۳۴ دقیقه



رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی جهان جوانان مرداد سال جاری در شهر اورگان آمریکا برگزار خواهد شد.