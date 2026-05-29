به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان برگزاری دومین روز از بیست و دومین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان آسیا (هنگ کنگ ۲۰۲۶)، بعد از ظهر امروز جمعه ۸ خرداد، هانیه شه پری ملی پوش تیم ایران در ماده ۳۰۰۰ متر بامانع موفق شد با ثبت زمان ۱۰:۲۶.۳۴ دقیقه به مقام نایب قهرمانی و مدال نقره دست یابد.



هانیه شه پری با ثبت این رکورد، ضمن ارتقای رکورد شخصی خود، رکورد ملی ۳۰۰۰ متر بامانع بزرگسالان ایران که پیش از این با زمان ۱۰:۲۹.۲۴ دقیقه در اختیار خودش بود را هم شکست.



در این رقابت " ری تایا" ورزشکار ژاپنی با ثبت زمان ۱۰:۲۲.۵۲ دقیقه اول شد.



" صدف بونو نصرت ایلوا" ازبکستانی نیز با رکورد ۱۰:۳۷.۳۲ دقیقه به عوان سومی دست یافت.