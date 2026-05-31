به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای دوومیدانی قهرمانی جوانان آسیا امروز (دوشنبه) در حالی به میزبانی هنگکنگ به پایان رسید که تیم ایران با کسب سه مدال نقره به کار خود در این مسابقات خاتمه داد.
در بیستودومین دوره این رقابتها ۶ ورزشکار از ایران در مواد مختلف به میدان رفتند. کیارش کابلی در پرتاب وزنه، حامد نفر در پرتاب دیسک، امیررضا آهنینمرام در پرتاب چکش، محمدصالح کمره در مواد ۸۰۰ و ۱۵۰۰ متر، هانیه شهپری در ۳۰۰۰ متر و ۳۰۰۰ متر بامانع و مریم احمدی در ۸۰۰ و ۱۵۰۰ متر ترکیب تیم اعزامی ایران را تشکیل میدادند.
در پایان مسابقات نمایندگان کشورمان موفق به کسب سه مدال نقره شدند که سهم عمده آن به هانیه شهپری اختصاص داشت. این دونده جوان ایران با عملکردی درخشان در دو ماده ۳ هزار متر و ۳ هزار متر بامانع روی سکوی نایبقهرمانی آسیا ایستاد و دو مدال نقره برای کاروان ایران به ارمغان آورد.
سومین مدال ایران نیز توسط مریم احمدی کسب شد. او در رقابت ماده ۱۵۰۰ متر موفق شد با قرار گرفتن در جایگاه دوم مدال نقره این ماده را از آن خود کند و به جمع مدالآوران ایران در این دوره از مسابقات بپیوندد.
بدین ترتیب کاروان دوومیدانی جوانان ایران با سه مدال نقره به کار خود در هنگکنگ پایان داد. این در حالی است که در دوره گذشته مسابقات قهرمانی جوانان آسیا که سال ۲۰۲۴ به میزبانی امارات برگزار شد نمایندگان ایران موفق به کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره شده بودند.
نتایج کامل ۶ نماینده اعزامی ایران به شرح زیر است:
* هانیه شهپری در ماده ۳ هزار متر با رکورد ۹:۴۹.۴۲ دقیقه نایب قهرمان شد.
* هانیه شهپری در ماده ۳ هزار متر بامانع با ثبت زمان ۱۰:۲۶.۳۴ دقیقه به مدال نقره رسید.
* مریم احمدی در ماده ۱۵۰۰ متر با ثبت زمان ۴:۳۳.۳۵ دقیقه، به مقام نایب قهرمانی دست یافت.
* مریم احمدی در دوی ۸۰۰ متر با زمان ۲:۰۹.۰۰ دقیقه در جایگاه چهارم قرار گرفت.
* حامد نفر در ماده پرتاب دیسک با ثبت رکورد ۵۶.۹۱ متر در جایگاه ششم قرار گرفت.
* محمدصالح کمره در ماده ۱۵۰۰ متر با ثبت زمان ۳:۵۴.۹۷ دقیقه در رده ششم ایستاد.
* محمدصالح کمره در دوی ۸۰۰ متر با رکورد ۱:۵۱.۳۹ دقیقه ششم شد.
* کیارش کابلی در ماده پرتاب وزنه با رکورد ۱۷.۲۲ متر در جایگاه هفتم قرار گرفت.
* امیررضا آهنینمرام در ماده پرتاب چکش با رکورد ۵۹.۹۳ متر رتبه نهم را به خود اختصاص داد.
نظر شما