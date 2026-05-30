هدف ما کسب ۲ تا ۳ مدال در ناگویا است/ دوومیدانی در مسیر رشد قرار دارد

پریسا بهزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نخستین مرحله جایزه بزرگ سال در بندرترکمن اظهار کرد: این مسابقات در چند ماده برگزار شد و خوشبختانه عملکرد تعدادی از دختران ما قابل قبول و رو به رشد بود. برگزاری این رویدادها به ما کمک می‌کند تا وضعیت آمادگی ورزشکاران را در فاصله باقی‌مانده تا بازی‌های آسیایی ناگویا دقیق‌تر ارزیابی کنیم.

وی در ادامه افزود: در جریان این رقابت‌ها زهرا زارعی در ماده ۴۰۰ متر موفق شد با ثبت زمان ۵۱.۹۷ ثانیه رکورد ملی این ماده را ارتقا دهد. این رکوردشکنی نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه در سطح دوومیدانی بانوان است. همچنین زارعی با این عملکرد جایزه یک میلیارد ریالی مسابقات را نیز به خود اختصاص داد. زارعی پیش از این نیز در مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا موفق به کسب مدال نقره شده بود که نشان از روند رو به رشد او دارد.

وی خاطرنشان کرد: در این رقابت‌ها ریحانه مبینی نیز با وجود اینکه به تازگی از دوران آسیب‌دیدگی بازگشته بود و تمرینات خود را تازه آغاز کرده عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشت و توانست رکورد مناسبی ثبت کند و جایزه ۳۱ میلیون تومانی مسابقات را به دست بیاورد. این موضوع برای ما امیدوارکننده است چرا که نشان می‌دهد ورزشکاران ما حتی پس از وقفه تمرینی نیز توان بازگشت به سطح مطلوب را دارند.

نایب‌رئیس بانوان فدراسیون دوومیدانی با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده قرار است مسابقات جایزه بزرگ در استان‌های البرز و تهران نیز برگزار شود و نتایج این رقابت‌ها در فرآیند انتخاب نفرات اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا تأثیرگذار خواهد بود. همچنین آخرین مرحله گزینش مسابقات قهرمانی کشور است که اواخر خرداد برگزار می‌شود و پس از آن ارزیابی نهایی برای انتخاب تیم اعزامی انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: فدراسیون در تلاش است تا در این دوره تعداد بیشتری از دوومیدانی‌کاران را به بازی‌های آسیایی اعزام کند چرا که این رشته ظرفیت مدال‌آوری بالایی دارد. البته هنوز تعداد دقیق نهایی نشده و ممکن است نسبت به دوره‌های قبل تغییراتی در تعداد نفرات اعزامی ایجاد شود.

بهزادی افزود: دختران دوومیدانی ایران سال‌هاست نشان داده‌اند در مسیر رشد قرار دارند و در صورت حمایت بیشتر می‌توانند در میادین بین‌المللی عملکرد درخشانی داشته باشند. هدف ما این است که طلسم مدال‌آوری بانوان در بازی‌های آسیایی شکسته شود چرا که تاکنون تنها یک مدال توسط لیلا رجبی در این بازی‌ها برای ایران ثبت شده است و امیدواریم این روند تغییر کند.

نایب‌رئیس بانوان فدراسیون دوومیدانی در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس رکوردهای فعلی امیدواریم در بخش بانوان بتوانیم بین ۲ تا ۳ مدال در بازی‌های آسیایی ناگویا کسب کنیم هرچند این هدف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و آماده‌سازی کامل ورزشکاران است.

وی درباره معیارهای انتخاب ملی‌پوشان گفت: در فرآیند انتخاب ملاک‌های مشخصی مدنظر قرار دارد و فدراسیون و کمیته ملی المپیک به‌طور مشترک شرایط را رصد می‌کنند تا بهترین و شانس‌دارترین ورزشکاران اعزام شوند. نخستین معیار حضور منظم در اردوهای تیم ملی است. دومین معیار عملکرد در آخرین مسابقه انتخابی داخلی است و سومین معیار نیز که مربوط به ورزشکارانی است که در خارج از کشور تمرین یا مسابقه می‌دهند به‌شرطی که رکوردهای آن‌ها توسط فدراسیون جهانی تأیید شده باشد.

بهزادی در پایان تأکید کرد: مجموع این شاخص‌ها در کنار ارزیابی عملکرد کلی ورزشکاران مبنای اصلی انتخاب تیم اعزامی خواهد بود و هدف نهایی این است که ترکیبی از آماده‌ترین و شایسته‌ترین نفرات راهی بازی‌های آسیایی ناگویا شوند.