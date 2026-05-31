نجف اشرف آماده برگزاری جشن بزرگ غدیر

به گزارش خبرنگار مهر، شهر نجف در آستانه فرا رسیدن ۱۸ ذی الحجه و عید سعید غدیر آماده جشن و میزبانی از زائران حضرت امیرالمومنین (ع) شد.

خادمین عتبه علویه در این ایام به نصب کتیبه ها و آذین بندی معابر و خیابان های شهر نجف مشغول هستند و شهر را برای برپایی جشن بزرگ غدیر و تکریم زائران حرم امیرالمومنین (ع) آماده می کنند. کتیبه هایی با مضامین عید غدیر و ولادت حضرت علی (ع) در جای جای حرم مطهر علوی نصب و تزئینات ویژه برای گرامیداشت این روز اجرا شده است.

علاوه بر حرم امیرالمومنین (ع) که با برنامه های ویژه فرهنگی و قرآنی آماده جشنی باشکوه است، زائران زیادی از کشورهای مختلف محیای سفر به نجف اشرف و زیارت بارگاه امام اول شیعیان می شوند.