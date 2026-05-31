به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در حاشیه مراسم واگذاری ۸۰ واحد مسکونی پروژه نهضت ملی مسکن بلدالامین کرمان با اشاره به روند اجرای این پروژه اظهار کرد: پروژه مسکونی بلدالامین شامل ۱۵۷۰ واحد مسکونی است که امروز ۸۰ واحد آن طی مراسمی به متقاضیان تحویل شد.
وی افزود: آمادهسازی این واحدها نشان میدهد اجرای این پروژه بزرگ مسکونی روی ریل قرار گرفته است.
طالبی، با بیان اینکه این پروژه طی چند سال گذشته متوقف بوده است، گفت: با اهتمام صورتگرفته، بهویژه در شش ماه گذشته، روند اجرای این پروژه با قدرت ادامه پیدا کرد.
وی افزود: با وجود شرایط و مسائل مختلفی که در این مدت وجود داشت، اجرای پروژه متوقف نشد و فعالیتها با قوت کامل دنبال شد.
استاندار کرمان با تأکید بر وجود عزم جدی برای تکمیل سایر بخشهای پروژه بیان کرد: در حال حاضر حدود ۸۰۰ نفر از نیروهای پیمانکار در بخشهای مختلف پروژه مشغول فعالیت و برنامهریزی شده است بخشی از واحدهای باقیمانده تا هفته دولت و بخش دیگری تا پایان سال آماده و تحویل شود.
طالبی، همچنین از همکاری دستگاههای خدماترسان، عزم سازمان راه و شهرسازی و حمایتهای نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پیشبرد پروژه خبر داد و گفت: با اهتمام جمعی موجود در استان، این پروژه با سرعت بیشتری به سمت بهرهبرداری کامل حرکت خواهد کرد.
استاندار کرمان با اشاره به اقدامات زیربنایی و خدماتی مورد نیاز در این شهرک افزود: عملیات مدرسهسازی در این مجموعه آغاز شده و سایر اقدامات و فعالیتهای مورد نیاز برای تأمین خدمات عمومی شهرک نیز در حال انجام است.
گفتنی است بلدالامین بهعنوان یکی از سایتهای مهم طرح نهضت ملی مسکن در شهر کرمان، ۶۴ هکتار مساحت دارد و برای احداث دو هزار و ۸۶۴ واحد مسکونی در آن برنامهریزی شده است.
در حال حاضر عملیات ساخت ۱۵۷۶ واحد مسکونی در این سایت در دست اجرا قرار دارد که ۸۰ واحد آن به بهرهبرداری رسیده است.
نظر شما