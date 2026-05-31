طالبی: توسعه پایدار کرمان در گرو برخورداری از نیروی انسانی جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر یکشنبه در سومین رویداد «جایزه جوانی جمعیت»، با اشاره به ظرفیتهای کلان استان کرمان در بخشهای معدنی، صنعتی، گردشگری و کشاورزی، اظهار کرد: توسعه پایدار کرمان در گرو برخورداری از نیروی انسانی جوان، متخصص و خلاق است و از این منظر، موضوع جوانی جمعیت نه یک مقوله صرفاً اجتماعی، بلکه یک راهبرد حیاتی برای آینده استان محسوب میشود.
انتقاد از ناکافی بودن حمایتهای فعلی
استاندار کرمان با انتقاد از خروجی سیاستهای حمایتی دولت و مجلس در سالهای اخیر گفت: با وجود تمامی مصوبات و حمایتها، شواهد نشان میدهد این اقدامات برای غلبه بر روند نزولی نرخ باروری کافی نبوده است.
وی تصریح کرد: ضروری است ضمن بازنگری در برنامهها، آسیبشناسی کنیم که چرا حمایتهای موجود به نتایج مطلوب منجر نشده است؛ در این راستا باید تسهیلات و مشوقهای مؤثرتر از سوی نهادهای قانونگذار پیگیری شود.
تکلیفگرایی بهجای مسئولیت اداری
طالبی، ضمن قدردانی از فعالان حوزه جمعیت در استان کرمان، افزود: افرادی که در این عرصه گام برمیدارند، این موضوع را فراتر از یک مسئولیت اداری و بهعنوان یک رسالت میهنی دنبال میکنند.
وی با اشاره به پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کاهش جمعیت، بحران سالمندی در کشورهای توسعهیافته را زنگ خطری برای ایران خواند و بر لزوم پیشگیری از وقوع چنین بحرانی تأکید کرد.
تشکیل اتاق فکر استانی و تکریم مقام مادر
استاندار کرمان با تأکید بر اینکه مدیریت بحران جمعیت نباید صرفاً معطل راهبردهای ملی بماند، از دستور برای تشکیل «اتاق فکر استانی» خبر داد.
وی همچنین تقویت نهاد خانواده و حمایت از بانوان را از اولویتهای استان کرمان دانست و افزود: تکریم مقام مادر باید در کرمان به یک فرهنگ نهادینه تبدیل شود و امروز فرصت اقدام مؤثر را داریم و نباید اجازه دهیم با گذر زمان، پنجرههای جمعیتی بسته شود.
فرهنگسازی؛ وظیفه فراسازمانی
طالبی، با تأکید بر نقش نخبگان، دانشگاهیان و اصحاب رسانه در این حوزه گفت: موضوع جمعیت تنها در چارچوب وظایف دولت محصور نمیشود؛ بلکه جامعه نخبگانی باید با ارائه تصویری امیدوارکننده از آینده خانواده ایرانی، در مسیر فرهنگسازی اقدام کنند.
وی ابراز امیدواری کرد که با همافزایی دستگاههای اجرایی و فعالیتهای مدنی، شاخصهای ازدواج و فرزندآوری در استان کرمان بهبود یابد و دغدغههای ملی در این بخش کاهش یابد.
