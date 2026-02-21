استاندار کرمان: نیازمند تقویت سرمایه اجتماعی، اتحاد ملی و انسجام هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در نشست با روحانیون استان کرمان گفت: در فرصتهای مختلف در قالب جلسات و برنامههای مختلف با ائمه جمعه و جامعه روحانیت استان کرمان در ارتباط هستیم.
وی از اهمیت انسجام نیروهای درون حاکمیت و مورد اعتماد مردم گفت و ادامه داد: ما نیازمند تقویت سرمایه اجتماعی، اتحاد ملی و انسجام هستیم.
استاندار کرمان به شرایط حساس و پیچیده کشور و تهدیدات خارجی اشاره کرد و افزود: آنچه میتواند کشور را از این وضعیت بیرون آورد، اتحاد و انسجام همه نیروها و تقویت امید در بین مردم است.
طالبی، تصریح کرد: تنها چیزی که میتواند مردم و فرزندان ما را از صفوف دشمن جدا کند، امیدی است که میتوانند نسبت به بهبود شرایط داشته باشند و امیدواریم مجموعه اقدامات و فعالیتهای دولت و حمایتهای رهبری منجر به شرایط بهتری برای کشور شود.
وی به اتفاقات خوب استان کرمان پرداخت و گفت: شرایط نسبتا خوب و روانی در کرمان شاهد هستیم و در راستای شعار سال و در حوزه سرمایهگذاری، کرمان سرآمد کشور بوده و رشد سرمایهگذاری داخلی با افزایش ۴۰ درصدی را شاهد هستیم
وی به سرمایهگذاری خارجی نیز اشاره کرد و افزود: حدود یک میلیارد دلار طرح مصوب سرمایهگذاری خارجی و ۳۰۰ میلیون دلار جذب سرمایهگذاری خارجی، استان را در جایگاه اول کشور قرار داده است.
استاندار کرمان با اشاره به گشایش عرصههای اقتصادی خوب در استان کرمان تصریح کرد: ۸۵ واحد اقتصادی راکد و غیرفعال به چرخه تولید استان کرمان برگشته است که ضمن آنکه در حوزه معادن نیز اکتشافات و واگذاریهای جدید رخ داده و در شمال و جنوب استان شاهد اتفاقات خوبی هستیم.
طالبی، خاطرنشان کرد: در استفاده از اعتبارات مرتبط با معادن، برای اولین بار برگشت کامل سهم استان کرمان از حقوق دولتی معادن را داشتیم که در زیرساختها، بخش سلامت و جادهها هزینه خواهیم کرد.
وی ابراز داشت: در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز با هماهنگی دستگاهها، ظرفیتسازی خوبی با تمرکز بر زیر ساختهای استان و تقویت بخش امنیتی انجام گرفته است.
استاندار کرمان با اشاره به کاهش مستمر نرخ بیکاری استان کرمان و رسیدن به زیر متوسط نرخ بیکاری کشوری ادامه داد: در زمینه تورم که در خیلی از مواقع بالای متوسط کشوری بودیم، ماه گذشته کرمان سومین استان به لحاظ بهبود وضعیت در کشور بوده است.
وی با اشاره به اتفاقات خوب در حوزه گردشگری استان کرمان افزود: مزیت گردشگری ایجاد اشتغال و ارزش افزوده برای استان کرمان است و هم اکنون بسیاری از اقامتگاههای استان زیر ۲۰ درصد ظرفیت کار میکنند، در حالی که گردشگری پربازدهترین صنعت برای اقتصاد محلی است.
طالبی، بیان کرد: حضور گردشگران، گردش اقتصادی خوبی در شهر و بازار و حوزههای مختلف ایجاد میکند.
استاندار کرمان به رویکردهای سند «کرمان برفراز» نیز اشاره و ابراز داشت: در سند تحرکبخشی به توسعه استان کرمان تمرکز بر تقویت محورهای توسعه اقتصادی و اجتماعی گذاشته شده و فرهنگ بخش پررنگی در آن است ضمن آنکه مباحث مذهبی سند را هم باید تکمیل کنیم.
طالبی، از دستاورد استان کرمان در حوزه انرژی خورشیدی، رتبه دوم در نیروگاههای وارد مدار شده و رتبه اول در طرحهای در دست اجرا خبر داد و گفت: در نهضت مدرسهسازی مورد تاکید رئیس جمهور نیز استان جایگاه اول کشور و در تکمیل طرح های نیمه تمام نیز شاهد اقدامات موثری هستیم.
مقام عالی دولت در استان کرمان از محدودیت منابع دولتی در حوزههای فرهنگی گفت و بیان کرد: علاوه بر برنامه های فرهنگی سعی کردیم که برنامههای فرهنگی را مورد حمایت قرار دهیم.
وی با تاکید بر اینکه در برنامههای فرهنگی به دنبال اثربخشی هستیم اظهار داشت: اعلام آمادگی را داریم که با نظر نماینده ولی فقیه در استان کرمان از محل مسئولیتهای اجتماعی در حوزه برنامههای فرهنگی مذهبی تاثیرگذار؛ تامین اعتبار لازم را انجام دهیم.
۲ هزار طلبه و ۱۰ هزار نقطه تبلیغی در کرمان
حجتالاسلام اماندادی، مسئول خدمات حوزه علمیه استان کرمان، نیز از حضور ۱۲ هزار طلبه در این استان خبر داد و گفت: ظرفیت قابل توجهی از نیروهای حوزوی در کرمان فعالیت دارند که میتواند در عرصههای مختلف فرهنگی و تبلیغی نقشآفرینی کند.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمان نیز با اشاره به گستردگی زیرساختهای تبلیغی اظهار کرد: در استان حدود ۱۰ هزار نقطه تبلیغی، سه هزار مسجد و چهار هزار هیأت و مجلس روضه خانگی فعال است.
حجتالاسلام سعید شهابی، بر ضرورت ساماندهی و تشکیلاتی شدن این فضا تأکید کرد و افزود: لازم است فصل مستقلی برای حوزه تبلیغات در سند توسعه استان کرمان پیشبینی شود.
در ادامه، حجتالاسلام مرتضی افصحی، مدیر حوزه علمیه کرمان، هم با اشاره به پیشینه اثرگذار حوزههای علمیه استان کرمان گفت: هماکنون دو هزار طلبه در حال تحصیل هستند و ۲۵ مدرسه علمیه در استان فعالیت دارد که شامل ۲۴ مدرسه در سطوح یک، دو و سه و یک مجموعه تخصصی در شهر کرمان است.
حجتالاسلام احمد شیخبهایی، نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری نیز با تأکید بر لزوم پیگیری منویات رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: مطالبات ایشان باید بهصورت عملیاتی دنبال و اجرا شود.
وی با اشاره به دغدغههای معیشتی مردم افزود: مشکلات اقتصادی بر برنامههای دینی و تبلیغی نیز تأثیرگذار است و لازم است صدای مردم شنیده شود.
شیخبهایی تأکید کرد: طرحها و دیدگاهها باید جمعآوری و مسائل در سطح استان برای آنها راهکار عملی ارائه شود.
نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان همچنین با اشاره به وجود ظرفیتهای فرهنگی و مردمی گفت: گروههای مردمی آمادگی فعالیت دارند و باید از این توان برای پیشبرد برنامههای فرهنگی و دینی بهره گرفت
نظر شما