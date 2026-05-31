به گزارش خبرنگار مهر، احمد شریعتی پیش از ظهر یکشنبه در دویستوبیستویکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با سلام و درود به پیامبر اکرم (ص)، ائمه معصومین (ع) و شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: جامعه اسلامی در آستانه دو عید بزرگ قربان و غدیر قرار گرفته؛ دو مناسبت مهم که هر یک میتوانند چراغ راه زندگی فردی، اجتماعی و مدیریتی باشند.
وی با بیان اینکه عید قربان نماد رهایی از تعلقات و غلبه بر نفس است، افزود: عید غدیر نیز یادآور تثبیت مسیر هدایت و معرفی ولایت بهعنوان محور حرکت امت اسلامی است. به گفته او، پیام مشترک این دو عید برای امروز جامعه، پیوند ایثار با مسئولیتپذیری و حرکت در مسیر حق است.
عضو هیئترئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان تأکید کرد: اگر قرار است جامعه در برابر مشکلات، فشارها و پیچیدگیهای روزگار با استحکام باقی بماند، باید این مفاهیم را از سطح سخن به عرصه عمل وارد کند. او تصریح کرد جامعهای که روحیه فداکاری را در خود تقویت کند و از انسجام و جهتگیری روشن برخوردار باشد، در برابر تهدیدها آسیبپذیر نخواهد شد.
زایندهرود، فراتر از یک رودخانه؛ مطالبه مردم، پایداری و عدالت
شریعتی در بخش دیگری از سخنان خود، بازگشایی آب زایندهرود را خبر خوش این روزهای اصفهان توصیف کرد و گفت: جاری شدن دوباره آب در این رودخانه، تنها یک اتفاق طبیعی نیست، بلکه رویدادی است که با روحیه، هویت و خاطره جمعی مردم اصفهان گره خورده است.
وی با تبریک این اتفاق به شهروندان و بهویژه کشاورزان، اظهار کرد: زایندهرود برای اصفهان تنها یک مسیر آبی نیست، بلکه بخش مهمی از تاریخ، فرهنگ و زندگی این شهر به آن وابسته است و با جاری شدن آب، شور و امید به فضای عمومی شهر بازمیگردد.
او در عین حال یادآور شد که مردم و کشاورزان سالها با صبوری چشمانتظار چنین روزی بودهاند و این صبر، سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای اصفهان به شمار میرود. شریعتی تأکید کرد که بازگشایی آب نباید به یک رخداد کوتاهمدت محدود بماند، بلکه باید مقدمهای برای تصمیمگیریهای ماندگار، رعایت انصاف در توزیع حقآبهها و پاسخ عملی به مطالبات بهحق مردم باشد.
هوشیاری، اقتصاد مقاومتی و صیانت از حقوق عمومی
عضو هیئترئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با اشاره به شرایط کشور گفت: در مقاطع حساس، تلاشهایی برای برهم زدن آرامش جامعه از مسیر فشار اقتصادی، فضاسازی رسانهای، شایعهپراکنی و تضعیف امید عمومی صورت میگیرد و در چنین وضعیتی، هوشیاری اجتماعی مهمترین ابزار مقابله است.
وی افزود: حفاظت از منابع ملی، پرهیز از اسراف، تقویت آرامش عمومی و پشتیبانی از تولید داخلی از جمله جلوههای همین هوشیاری است. به گفته شریعتی، اداره درست کشور و شهر بدون تکیه بر ظرفیتهای داخلی، شفافیت، مقابله با رانت و توجه جدی به تولید و سرمایههای مردمی ممکن نیست.
شریعتی با اشاره به مسئولیت مدیریت شهری تصریح کرد: این نگاه باید در حوزه قراردادها، خریدها، توزیع امکانات، حمایت از کسبوکارهای محلی و سرعتبخشی به خدمترسانی نیز خود را نشان دهد. از نظر او، مدیر موفق کسی است که در متن میدان حضور داشته باشد و میان تصمیمگیری و پاسخگویی فاصله نیندازد.
وی بر لزوم حراست از حقوق عمومی در شهر تأکید کرد و گفت: معابر، پیادهروها و فضاهای شهری متعلق به همه شهروندان است و هرگونه تعرض به این حقوق باید با جدیت، عدالت و در چهارچوب قانون پیگیری شود. او تأکید کرد که مدیریت شهری در برابر تضییع حقالناس نمیتواند منفعل باشد.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین از نیروهای مسلح، انتظامی و امنیتی کشور بهسبب نقشآفرینی در حفظ آرامش و اقتدار ملی قدردانی کرد و در ادامه از کارکنان حوزههای مختلف شهرداری، از جمله خدمات شهری، حملونقل، آتشنشانی، فضای سبز، زیباسازی و واحدهای پشتیبانی بهدلیل تلاشهای مستمرشان برای حفظ نظم، پاکیزگی و نشاط در شهر تشکر کرد.
شریعتی با تبریک دوباره اعیاد قربان و غدیر و شادباش جاری شدن آب در زایندهرود، گفت: مسئولان باید با تکیه بر خدمت صادقانه، عدالتمحوری و حضور مؤثر در میدان، پاسخگوی مطالبات مردم باشند و در مسیر حفظ منافع عمومی با استواری گام بردارند.
