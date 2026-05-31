۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

یادداشت اختصاصی؛

پیروزی تاریخی مردم ایران، نیروهای خارجی را مجبور به ترک منطقه می‌کند

سخنگوی مجلس اعلای اسلامی عراق تأکید کرد که پیروزی تاریخی مردم ایران، نیروهای خارجی را مجبور به ترک منطقه می‌کند و باعث می‌شود که کشورهای عربی برای ایجاد یک نظام امنیتی مشترک تلاش کنند.

یادداشت مهمان - علی‌فاضل دفاعی، سخنگوی رسمی مجلس اعلای اسلامی عراق: ایستادگی ملت ایران و شجاعت رهبری آن در برابر تجاوز آمریکایی-صهیونیستی، شکست تاریخی را به دولت آمریکا تحمیل کرد و نقشه جدیدی برای منطقه ترسیم نمود که پرده از بهای ذلت‌بار تسلیم در برابر هژمونی آمریکا و عزت مقاومت و ایستادگی و کرامت استقلال تصمیم ملی برداشت و بی‌شک دوران پس از جنگ چهل‌روزه با پیش از آن یکسان نخواهد بود.

آگاهی ملت‌های منطقه اجازه باقی ماندن هیچ نیروی خارجی را نخواهد داد و حفاظت از امنیت و ثبات منطقه را منوط به اراده فرزندان آن و استقلال تصمیمشان خواهد ساخت. این عبرتی بلیغ برای دولت‌های عربی است که به اراده ملت‌های خود تکیه کنند، بیانگر منافع آنان باشند و در برابر هیچ دستور کار خارجی که خواهان غارت ثروت‌های کشورهایشان و تسلیم آنان به نفع خود است، سر تسلیم فرود نیاورند.

تلاش‌های رئیس‌جمهور آمریکا برای خلاصی از این بحرانی که خود را در آن انداخته و جهان را با خود همراه ساخته، بزرگترین دلیل بر بن‌بست بزرگ و باتلاقی است که آمریکا در برابر ایستادگی ملت ایران در آن گرفتار آمده و نیز اقتداری که بیش از پیش جایگاه جمهوری اسلامی را مستحکم ساخته است.

این پیروزی تاریخی، نیروهای خارجی را به ترک منطقه مجبور خواهد کرد و کشورهای عربی را فرا خواهد خواند تا جداً برای ایجاد یک نظام امنیتی مشترک جهت حفظ امنیت و ثبات، دور از دخالت‌های آمریکایی و قطع دست صهیونیستی که با امنیت ملت‌های ما بازی می‌کند، تلاش کنند. همچنین رویای عادی‌سازی روابط پس از این شکست آمریکایی-صهیونیستی، در برابر آگاهی امت از اینکه دشمن مشترکشان، رژیم غاصب اسرائیل است، درهم شکسته است.

رهبری شهید امت، حضرت امام خامنه‌ای (رض) و شهادت ایشان الهام‌بخش بود؛ روح ایمان را از نو دمید و اعتماد به توانایی جوانان برای مقاومتی استوار در برابر تمامی چالش‌ها در راه زندگی کریمانه را بازگرداند.

ما در مجلس اعلای اسلامی عراق، بر خواست و درخواست ملت عراق تأکید می‌کنیم که تشییع پیکر پاک شهید روزه‌دار، امام خامنه‌ای، در عراق برای زیارت عتبات مقدسی که مدت‌ها از آن محروم بود، انجام شود و این کمترین وفاداری در برابر محبت ایشان به ملت عراق و ایستادگی‌شان در کنار عراق در سخت‌ترین شرایط است.

