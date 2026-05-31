یادداشت مهمان - علی‌فاضل دفاعی، سخنگوی رسمی مجلس اعلای اسلامی عراق: ایستادگی ملت ایران و شجاعت رهبری آن در برابر تجاوز آمریکایی-صهیونیستی، شکست تاریخی را به دولت آمریکا تحمیل کرد و نقشه جدیدی برای منطقه ترسیم نمود که پرده از بهای ذلت‌بار تسلیم در برابر هژمونی آمریکا و عزت مقاومت و ایستادگی و کرامت استقلال تصمیم ملی برداشت و بی‌شک دوران پس از جنگ چهل‌روزه با پیش از آن یکسان نخواهد بود.



آگاهی ملت‌های منطقه اجازه باقی ماندن هیچ نیروی خارجی را نخواهد داد و حفاظت از امنیت و ثبات منطقه را منوط به اراده فرزندان آن و استقلال تصمیمشان خواهد ساخت. این عبرتی بلیغ برای دولت‌های عربی است که به اراده ملت‌های خود تکیه کنند، بیانگر منافع آنان باشند و در برابر هیچ دستور کار خارجی که خواهان غارت ثروت‌های کشورهایشان و تسلیم آنان به نفع خود است، سر تسلیم فرود نیاورند.



تلاش‌های رئیس‌جمهور آمریکا برای خلاصی از این بحرانی که خود را در آن انداخته و جهان را با خود همراه ساخته، بزرگترین دلیل بر بن‌بست بزرگ و باتلاقی است که آمریکا در برابر ایستادگی ملت ایران در آن گرفتار آمده و نیز اقتداری که بیش از پیش جایگاه جمهوری اسلامی را مستحکم ساخته است.



این پیروزی تاریخی، نیروهای خارجی را به ترک منطقه مجبور خواهد کرد و کشورهای عربی را فرا خواهد خواند تا جداً برای ایجاد یک نظام امنیتی مشترک جهت حفظ امنیت و ثبات، دور از دخالت‌های آمریکایی و قطع دست صهیونیستی که با امنیت ملت‌های ما بازی می‌کند، تلاش کنند. همچنین رویای عادی‌سازی روابط پس از این شکست آمریکایی-صهیونیستی، در برابر آگاهی امت از اینکه دشمن مشترکشان، رژیم غاصب اسرائیل است، درهم شکسته است.



رهبری شهید امت، حضرت امام خامنه‌ای (رض) و شهادت ایشان الهام‌بخش بود؛ روح ایمان را از نو دمید و اعتماد به توانایی جوانان برای مقاومتی استوار در برابر تمامی چالش‌ها در راه زندگی کریمانه را بازگرداند.



ما در مجلس اعلای اسلامی عراق، بر خواست و درخواست ملت عراق تأکید می‌کنیم که تشییع پیکر پاک شهید روزه‌دار، امام خامنه‌ای، در عراق برای زیارت عتبات مقدسی که مدت‌ها از آن محروم بود، انجام شود و این کمترین وفاداری در برابر محبت ایشان به ملت عراق و ایستادگی‌شان در کنار عراق در سخت‌ترین شرایط است.