هشدار روسیه درباره وقوع فاجعه اتمی در نیروگاه زاپوروژیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ینی شفق، شرکت دولتی روساتم اعلام کرد که یک پهپاد رزمی اوکراینی به سالن توربین نیروگاه هستهای زاپوروژیا اصابت کرده و موجب خسارت به سازه ساختمان شده است. این شرکت همچنین نسبت به افزایش خطر وقوع یک حادثه جدی هستهای هشدار داد.
بر اساس این بیانیه، این حمله باعث ایجاد حفرهای در دیوار سالن توربین شد، اما به تجهیزات اصلی نیروگاه آسیبی وارد نشده است.
روساتم اعلام کرد که این پهپاد از طریق سامانه هدایت فیبر نوری کنترل میشده است و تأکید کرد که این موضوع هرگونه احتمال اصابت تصادفی را منتفی میکند.
آلکسی لیخاچف مدیرعامل روساتم، این حادثه را نخستین حمله عمدی به تجهیزات کلیدی یک نیروگاه هستهای که منجر به خسارت سازهای به ساختمان سالن توربین شده است، توصیف کرد.
لیخاچف هشدار داد که حملات مکرر به تأسیسات هستهای، منطقه را به یک حادثه بالقوه جدی هستهای نزدیکتر میکند؛ حادثهای که میتواند جمعیتهایی فراتر از مرزهای روسیه و اوکراین را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
وی گفت: نیروهای مسلح اوکراین بارها نهتنها از خطوط قرمز، بلکه از مرزهای عقل سلیم نیز عبور کردهاند.
مدیرعامل روس اتم با طرح این پرسش که آیا حملات بعدی ممکن است مستقیماً سالن راکتور یا سامانههای ایمنی نیروگاه را هدف قرار دهد، افزود: امروز یک گام دیگر به وقوع حادثهای نزدیکتر شدهایم که به احتمال بسیار زیاد حتی ساکنان مناطق دورتر از مرزهای دو کشور را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
