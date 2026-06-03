به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه امروز چهارشنبه در مجمع اقتصادی سنت پترزبورگ در این کشور در سخنانی اعلام کرد: امیدواریم ارمنستان در رابطه با اتحادیه اروپا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، انتخابی تاریخی و درست انجام دهد.

معاون وزیر خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: مسکو بسیار نگران وضعیت پیرامون نیروگاه زاپروژیا است؛ مدیرعامل روس اتم در گفتگو با گروسی در این خصوص صحبت کرده است. روسیه در صورت تعرض به تمامیت ارضی خود، در بدترین سناریوها می‌تواند با استفاده از ابزارهای هسته‌ای به متجاوز پاسخ دهد.

سرگئی ریابکوف اضافه کرد: شاهد دور دیگری از تبادل آتش در خاورمیانه (غرب آسیا) هستیم؛ اما پیشرفت‌ های قابل‌توجهی برای رسیدن به توافق وجود دارد. .... هدف روسیه پیش از انتخابات آتی ریاست جمهوری بعدی آمریکا، تثبیت روابط بین دو کشور است.