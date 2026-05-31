غدیر میثاق دوباره امت با ولایت و تجلی همدلی مومنان است

حجتالاسلام محمد مهدی شریف در گفتوگو با خبرنگار مهر با تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، این روز را عید بزرگ شیعیان و فرصتی ارزشمند برای بازخوانی دوباره مفهوم ولایت توصیف کرد.
وی با تبیین دو ساحت ولایت طولی و ولایت ارضی، گفت: در غدیر، هم سلسله مراتب ولایت از انبیای الهی و ائمه طاهرین علیهم السلام تا دوران غیبت و ولایت فقیه جامعالشرایط معنا میشود و هم تجلی ولایت در میان خود مؤمنان که اولیای یکدیگرند، بازآرایی میگردد.
حجتالاسلام شریف تبار با اشاره به حدیث نبوی که فرمود اگر این ولایت را تبیین نکنی گویی رسالت را به پایان نبردهای، افزود: غدیر فرصت میثاق دوباره امت با ولایت است. امسال با توجه به شرایط ایران اسلامی، بازآفرینی ارزشهای غدیر بیش از پیش ضروری است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران یکی از گنجینههای ارزشمند معارف غدیر را زیارت غدیریه امام هادی علیهالسلام دانست و اظهار داشت: در این زیارتنامه که امام معصوم هنگام تشرف به محضر امیرالمؤمنین علیهالسلام در نجف اشرف زمزمه کردند، بیش از هشتاد آیه قرآن درباره موضوع ولایت ذکر شده است. مؤمنان برای شناخت غدیر باید با این زیارت انس بگیرند.
وی غدیر را عید شادی، نشاط، همدلی و مواسات نیز برشمرد و تأکید کرد: همانگونه که بر اطعام مؤمنان در روز غدیر بسیار تأکید شده، امسال نیز با توجه به شرایط پیشآمده باید این همدلی صدچندان شود. غدیر به ما میآموزد که مؤمنان نسبت به یکدیگر بیتفاوت نیستند و این روز، رزمایش همدلی و مواسات است.
حجتالاسلام شریف تبار با بیان اینکه غدیر، میثاق امت با ولایت است، خاطرنشان کرد: در شرایطی که امام جامعه در جنگ ترکیبی، مظلومیت و غربت به سر میبرد، روز غدیر باید روز بیعت با امام جمعه باشد. شعار لبیک یا سید مجتبی را باید در روز غدیر فراگیر کنیم. این بهترین فرصت برای معرفی بیش از پیش شخصیت امام جامعه به مردم است.
وی در پایان با استناد به فرازی از زیارت غدیریه که امام هادی علیهالسلام کسانی را که پس از اقرار به ولایت، انکار کردند لعن میفرماید، ابراز امیدواری کرد که غدیر امسال فرصتی برای تبیین ولایت طولی، تجلی ولایت ارضی و میثاق امت با ولایت باشد.
