رئیس جدید فرهنگسرای نیاوران منصوب شد؛ بازگشت فرهنگسرا به نظارت معاونت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مراسم تکریم رئیس پیشین و معارفه رئیس جدید فرهنگسرای نیاوران، مهدی شفیعی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تکریم سید محسن خاتمی، رئیس پیشین فرهنگسرای نیاوران، مهران شیراوند را به عنوان رئیس جدید این مجموعه معرفی کرد.
مهدی شفیعی در این مراسم ضمن تشکر از زحمات سید محسن خاتمی، ابراز امیدواری کرد: فرهنگسرای نیاوران از ظرفیتهای ویژه هنری در پایتخت است که میتواند در حوزه های مختلف هنری نیاز بخش گسترده ای از مخاطبان و هنرمندان را برآورده کند. یکی از عواملی که میتواند به افزایش توان هنری کشور منجر شود، برنامهریزی درست در جهت استفاده مطلوب از ظرفیت اماکن هنری موجود است و امیدواریم، مدیریت جدید فرهنگسرای نیاوران با پشتیبانی همکاران فرهیخته مجموعه، بتواند در این زمینه اهتمام لازم را به عمل آورد.
وی در ادامه در تشریح روند بازگشت فرهنگسرای نیاوران به زیرمجموعه معاونت امور هنری، توضیح داد: فرهنگسرای نیاوران، یکی از بازوهای مهم اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که مدتی در ذیل بنیاد رودکی و سپس صندوق اعتباری هنر فعالیت داشت و امروز دوباره به مجموعه معاونت ملحق میشود که امیدواریم شاهد آغاز فصل نوینی از فعالیتهای این مجموعه باشیم.
آیدین مهدیزاده مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی، احمد حسین فتایی و سید امین مویدی مشاوران اجرایی و برنامهریزی معاونت امور هنری، مهدی سهلآبادی مدیر حراست معاونت امور هنری، جعفر واحدی مدیرعامل مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی و صدرا یوسفی معاون اداره کل هنرهای تجسمی از حاضران در این مراسم در جمع پرسنل فرهنگسرای نیاوران بودند.
