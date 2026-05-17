فصل‌ جدید سریال «پوآرو» برای اولین بار روی آنتن شبکه تماشا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، سریال جنایی، درام و رازآمیز «پوآرو» که یکی از شاخصترین آثار ژانر جنایی است هر شب ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه تماشا می رود.
صداپیشگی این مجموعه تلویزیونی با مدیریت رضا آفتابی و با صدای ماندگار اکبر منانی در نقش هرکول پوآرو انجام شده است.
پیش از این تا فصل دهم سریال دوبله شده و پخش میشد، اما برای نخستین بار، سه فصل پایانی سریال فصلهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳ سال گذشته دوبله شده و بازپخش می شود.
اکبر منانی، زهره شکوفنده، تورج مهرزادیان، ژرژ پطروسی، جواد پزشکیان، مهین برزویی، مریم صفیخانی، نرگس فولادوند، مریم رادپور، سعید شیخزاده، بهروز علیمحمدی، کریک بیانی از جمله صداپیشگان این مجموعه هستند.
سریال «پوآرو» هر شب ساعت ۲۱ پخش می شود و بازپخش آن در ساعات ۵ و ۱۲ روز بعد است.
نظر شما