به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه تماشا، مجموعه تلویزیونی جدید «تیم شعله آبی» محصول کشور چین در گونه اکشن و مهیج، هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تماشا روی آنتن میرود.
داستان این سریال درباره لیشیچنگ پسر زبر و زرنگی است که تواناییهای بدنی خوبی دارد. او بعد از نجات گروهی سرآشپز از آتش از سوی رئیس آتشنشانان برای پیوستن به گروه دعوت میشود. لیشیچنگ این پیشنهاد را میپذیرد. او به مرور زمان باید قابلیتهای خود را به رئیسش نشان دهد تا بتواند در شغل آتشنشانی بماند.
مدیر دوبله این سریال شیلا آژیر و صدابردار آن پیمان صالحی است.
مجموعه «تیم شعله آبی» هر شب ساعت ۲۳ پخش و در ساعات ۴، ۱۱ و ۱۶ بازپخش میشود.
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