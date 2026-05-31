احتمال توقف موقت سقف قیمت نفت روسیه در اتحادیه اروپا

به گزارش خبرنگار مهراتحادیه اروپا در حال بررسی توقف موقت سازوکار «سقف قیمت» نفت روسیه است؛ اقدامی که در پی افزایش شدید قیمت نفت خام به‌دلیل تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز مطرح شده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، اتحادیه اروپا هم‌اکنون از یک مکانیسم قیمت‌گذاری پویا استفاده می‌کند که طبق آن، سقف قیمت نفت خام اورال روسیه هر شش ماه یک‌بار به‌طور خودکار بازبینی می‌شود و ۱۵ درصد پایین‌تر از میانگین قیمت بازار تعیین خواهد شد. سقف فعلی ۴۴.۱۰ دلار برای هر بشکه است و قرار است در اواخر تابستان بازنگری شود.

منابع مطلع می‌گویند با توجه به رشد قیمت نفت در نتیجه تحولات منطقه و محدودیت‌های کشتیرانی در تنگه هرمز، بازبینی بعدی که برای ماه ژوئیه پیش‌بینی می‌شود می‌تواند سقف را تا حداقل ۶۵ دلار در هر بشکه بالا ببرد؛ سطحی که از آستانه ۶۰ دلاری قبلی مورد توافق گروه هفت (G7) نیز فراتر است.

سقف قیمت نفت روسیه چیست؟

اتحادیه اروپا در هماهنگی با گروه هفت، سقف قیمتی ۴۴.۱۰ دلار برای هر بشکه نفت خام روسیه (حمل‌شده از مسیر دریایی) اعمال می‌کند. این سازوکار که از اول فوریه ۲۰۲۶ اجرایی شده، قیمت فروش نفت روسیه را در صورت استفاده از خدمات اروپایی مانند بیمه، کشتیرانی و سایر خدمات دریایی محدود می‌کند.

چرا اروپا به دنبال «فریز» این مکانیسم است؟

پیشنهاد در دست بررسی، حفظ سقف قیمت در سطح فعلی و جلوگیری از افزایش خودکار آن در بازبینی بعدی است. هم‌زمان، گزینه‌هایی مانند تعلیق افزایش‌های خودکار تا پایان سال به دلیل شرایط استثنایی منطقه، یا محدود کردن هرگونه افزایش احتمالی به سقف ۶۰ دلار برای هماهنگی با معیار گروه هفت نیز مطرح شده است. هدف اعلامی، محدود کردن بیشتر درآمدهای انرژی روسیه عنوان می‌شود.

محدودیت اروپا در تشدید تحریم‌ها

در شرایط کنونی و هم‌زمان با افزایش ریسک‌های بازار انرژی، برخی تحلیل‌ها حاکی است اروپا برای اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه روسیه با احتیاط بیشتری عمل خواهد کرد؛ زیرا تشدید فشارها می‌تواند واکنش متقابل در حوزه صادرات انرژی به همراه داشته باشد و در نهایت، امنیت انرژی اروپا را با چالش‌های بیشتری روبه‌رو کند.