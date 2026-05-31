کاهش ۱۰۰۰ مگاواتی مصرف برق با خاموشی یک لامپ اضافه

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی، ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به فرا رسیدن فصل گرما و افزایش مصرف انرژی، از مشترکان بخش خانگی خواست تا برای گذر موفق از دوره اوج مصرف برق، همکاری گسترده داشته باشند.
وی با بیان اینکه ۳۰ تا ۳۵ درصد از مصرف برق در فصول گرم سال مربوط به وسایل سرمایشی است، تأکید کرد: این میزان مصرف فشار قابل توجهی بر شبکه برق وارد میکند.
محمودی با ارائه توصیههایی برای مدیریت مصرف در کولرهای آبی گفت: استفاده از دور کند، نصب سایهبان و انجام سرویسهای دورهای این دستگاهها نقش مؤثری در کاهش مصرف دارد. در مورد کولرهای گازی نیز تنظیم دما روی ۲۵ درجه سانتیگراد (دمای آسایش)، نصب سایهبان روی کندانسور و تمیز یا تعویض فیلترها ضروری است.
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از اجرای طرح تعویض موتور کولرهای آبی با موتورهای کممصرف BLDC خبر داد و افزود: متقاضیان میتوانند از طریق سامانه «برق تو» ثبتنام کرده و این خدمت به صورت رایگان و نوبتی ارائه میشود.
وی با دعوت از مشترکان خانگی برای مشارکت در طرحهای پیکسایی، خاطرنشان کرد: در ساعات اوج مصرف یعنی بازههای ۱۱ تا ۱۶ و ۲۰ تا ۲۳، از روشن کردن وسایل پرمصرف مانند جاروبرقی، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و اتو خودداری شود.
محمودی با تأکید بر خاموش کردن روشناییهای غیرضروری تصریح کرد: تنها خاموش کردن یک لامپ اضافی توسط هر مشترک، میتواند حدود ۱۰۰۰ مگاوات از مصرف برق کشور بکاهد. توصیه ما استفاده از نور طبیعی در طول روز است.
وی همچنین بر پرهیز از باز و بسته کردن مکرر در یخچال، قطع اتصال وسایل برقی در حالت آمادهبهکار و جدا کردن شارژرها از برق تأکید کرد و این اقدامات را ساده اما بسیار مؤثر دانست.
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در پایان به طرحهای تشویقی وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: از ابتدای خرداد تا پایان شهریور، مشترکان خانگی که مصرف خود را نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۱۰ درصد کاهش دهند، تا ۳۰ درصد تخفیف در قبض برق دریافت میکنند. همچنین در صورت افزایش مصرف نسبت به الگوی تعیینشده، قبوض به صورت پلکانی محاسبه خواهد شد.
