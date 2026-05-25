پیکر سرکنسول آذربایجان در تبریز به کشورش منتقل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیخان حاجی‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان با بیان این مطلب اظهار کرد: این دیپلمات جمهوری آذربایجان امروز به کشور منتقل شده و در منطقه گویچای به خاک سپرده خواهد شد.

لازم به ذکر است، پیش از این وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در پیامی از درگذشت رامیل عمران اف کنسول سرکنسولگری این کشور در آذربایجان شرقی در پی حادثه رانندگی خبر داد.

وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در پیامی ضمن بیان عمیق‌ترین تسلیت‌ها به خانواده، بستگان و همکاران آن مرحوم، اعلام کرد: رامیل رضا اوغلو عمران اف، در اثر تصادف در خودرویی که هنگام انجام وظایف رسمی خود در بزرگراه جلفا ـ تبریز در نزدیکی شهر مرند رانندگی می‌کرد، دچار حادثه و درگذشته است.