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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۸

تصادف مرگبار خودروی سواری در محور سراب ۳ جان‌باخته برجای گذاشت

تصادف مرگبار خودروی سواری در محور سراب ۳ جان‌باخته برجای گذاشت

سراب- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری با گاردریل در کیلومتر ۱۷ محور سراب - بستان‌آباد، سه سرنشین این خودرو جان باختند.

به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی صبح دوشنبه با اعلام این خبر گفت: در پی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان مبنی بر وقوع این سانحه، نجاتگران پایگاه امداد و نجات یادمان شهید محمدتقی اباذری (بهرمان) شهرستان سراب بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود نجاتگران پس از حضور در صحنه و انجام ارزیابی‌های لازم، عملیات تخصصی رهاسازی را آغاز کردند و پیکر جان‌باخته‌گان را با استفاده از تجهیزات ست هیدرولیک از خودرو خارج کردند.

گفتنی است این عملیات پس از انجام اقدامات امدادی و تحویل پیکر جان‌باختگان به عوامل ذی‌ربط، در ساعت ۰۴:۰۸ بامداد دوشنبه ۱۸ خرداد به پایان رسید.

کد مطلب 6853586

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