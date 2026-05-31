آبرسانی به ۵۶ روستای کردستان

محمد فرهاد در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرحهای گسترده آبرسانی در سطح روستاهای استان کردستان اظهار کرد: در راستای سیاستهای دولت برای توسعه زیرساختهای حیاتی و ارتقای سطح خدماترسانی به مناطق کمتر برخوردار، طی سال گذشته عملیات آبرسانی به ۵۶ روستای استان با اعتباری بالغ بر ۳۲۷ میلیارد تومان اجرا و به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: این پروژهها با هدف تأمین آب شرب پایدار و بهداشتی برای جمعیت روستایی استان طراحی و اجرا شده و با تکمیل آنها، ۸ هزار و ۶۰۹ خانوار روستایی از نعمت آب سالم برخوردار شدهاند.
وی تصریح کرد: این طرح تأثیر مستقیم در بهبود شاخصهای بهداشتی، افزایش رفاه عمومی و کاهش مشکلات ناشی از کمبود منابع آبی در مناطق هدف داشته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان با بیان اینکه تأمین آب شرب پایدار یکی از مهمترین اولویتهای این شرکت محسوب میشود، تصریح کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی در برخی مناطق استان، اجرای پروژههای زیرساختی در حوزه آبرسانی به روستاها با جدیت در دستور کار قرار دارد و این روند در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
فرهاد با تأکید بر نقش حمایتهای دولتی در پیشبرد طرحهای آبرسانی ادامه داد: بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، جذب اعتبارات لازم و برنامهریزی هدفمند موجب شده است تا بخش قابل توجهی از روستاهای استان تحت پوشش خدمات پایدار آب قرار گیرند و این روند با هدف تحقق عدالت در دسترسی به خدمات عمومی ادامه خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای آبرسانی در مناطق روستایی نه تنها موجب ارتقای سطح رفاه مردم میشود، بلکه در تثبیت جمعیت روستایی و جلوگیری از مهاجرت نیز نقش مؤثری ایفا میکند و بر همین اساس، شرکت آب و فاضلاب استان کردستان اجرای پروژههای مشابه را در سایر مناطق نیز در دستور کار دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان در پایان تأکید کرد: این شرکت خود را متعهد به تأمین آب شرب سالم، پایدار و مطمئن برای تمامی مشترکان میداند و تلاش میکند با تداوم اجرای طرحهای عمرانی، سطح خدماترسانی در سراسر استان بهبود یابد.
