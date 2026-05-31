قتل پدر سالخورده به دست پسر ۱۷ ساله در مجیدیه

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: شب گذشته وقوع یک درگیری مرگبار در یکی از محله‌های مجیدیه به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد.

به دنبال دریافت این گزارش، موضوع به طور ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و تیمی از مأموران همراه با عوامل بررسی صحنه جرم راهی محل حادثه شدند.

بررسی‌های اولیه نشان داد مرد سالخورده‌ ارمنی بر اثر اصابت چهار ضربه چاقو به ناحیه کمر جان خود را از دست داده است. تحقیقات میدانی و شواهد موجود در صحنه نیز حکایت از آن داشت که پسر ۱۷ ساله مقتول عامل این جنایت خانوادگی بوده است.

در ادامه، کارآگاهان موفق شدند متهم نوجوان را در محل دستگیر کنند. او در جریان تحقیقات اولیه با پذیرش ارتکاب قتل، درباره انگیزه خود گفت: در خانه بودیم که پدرم دوباره به من گیر داد و از من می‌خواست هرچه زودتر سر کار بروم و بیکار نباشم. همین موضوع باعث مشاجره شد. در جریان درگیری، پدرم از آشپزخانه چاقویی برداشت و به سمت من آمد. من هم کنترل خودم را از دست دادم، چاقو را از او گرفتم و چند ضربه به او زدم. بعد از حادثه موضوع را به مادربزرگم که در طبقه بالای خانه زندگی می‌کند اطلاع دادم و آنها نیز با پلیس تماس گرفتند. مدتی بود با پدرم اختلاف داشتم.

پس از پایان تحقیقات میدانی، جسد مقتول برای انجام معاینات تخصصی و تعیین علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.

همچنین متهم نوجوان پس از تشکیل پرونده و با توجه به سن وی، با قرار عدم صلاحیت به دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان معرفی شد. تحقیقات تکمیلی در این پرونده همچنان از سوی کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه دارد.