دستگیری سارقان کابل مخابراتی و اماکن خصوصی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام طولابینژاد اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۱ شکریه حین گشتزنی در سطح حوزه استحفاظی، موفق به شناسایی و دستگیری یک نفر سارق حرفهای کابل مخابراتی شدند.
وی افزود: متهم در تحقیقات پلیس به سرقت مقدار ۲۰۰ متر کابل مخابراتی اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان همدان ادامه داد: مالباخته با حضور در کلانتری، اموال کشفشده را تحویل گرفت.
سرهنگ طولابینژاد همچنین از دستگیری سارق اماکن خصوصی و کشف پروندههای مرتبط با سرقت از خانهباغها خبر داد.
وی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی از جمله خانهباغ، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران پاسگاه آبشینه قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان همدان افزود: مأموران با رصد تصاویر بهدستآمده از دوربینهای مداربسته، یک نفر را در این رابطه شناسایی و دستگیر کرده و برای انجام تحقیقات به کلانتری منتقل کردند.
وی ادامه داد: متهم در تحقیقات پلیس به ۱۱ فقره سرقت از خانهباغها اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.
سرهنگ طولابینژاد در پایان با تأکید بر نقش پیشگیری در کاهش وقوع سرقت، از شهروندان خواست اصول ایمنی را رعایت کنند و افزود: استفاده از دوربینهای مداربسته، بهکارگیری نگهبان در باغها، نگهداری نکردن وجه نقد و طلا در منزل، تجهیز خانهها به درهای محکم و ضدسرقت و سپردن منزل به افراد مورد اعتماد هنگام سفر، از جمله اقداماتی است که میتواند در کاهش سرقت مؤثر باشد.
