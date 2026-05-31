به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد طی ۴۸ ساعت گذشته با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و اجرای اقدامات هدفمند در عملیات جداگانه در سطح حوزه استحفاظی، موفق شدند ۲۱ نفر از متهمان تحت تعقیب قضایی، انتظامی و... را شناسایی و دستگیر کنند.

در بخش دیگری از این طرح‌ها، هشت نفر از افراد اوباش نیز که مخل نظم و امنیت عمومی بودند، با هماهنگی قضایی شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

همچنین در راستای جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر، تعداد ۲۲ نفر از این افراد در سطح شهرستان جمع‌آوری و جهت طی مراحل درمانی و بازپروری به مراکز ترک اعتیاد مجاز تحویل داده شدند.

پلیس لرستان در پایان با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط‌قرمز پلیس است، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک و هنجارشکنانه را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.