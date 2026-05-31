  1. استانها
  2. خوزستان
۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

مرگ‌های ناشی از حادثه کار در خوزستان ۳۹ درصد کم شد

مرگ‌های ناشی از حادثه کار در خوزستان ۳۹ درصد کم شد

اهواز - مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان گفت: شمار متوفیان ناشی از حادثه کار در استان طی سال ۱۴۰۴ به ۵۷ نفر رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۳۹.۳۶ درصدی را نشان می‌دهد.

سید فرزاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ مجموع متوفیان ناشی از حادثه کار در استان خوزستان ۵۷ نفر بوده است.

وی افزود: از این تعداد، ۵۷ نفر مرد هستند.

مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان ادامه داد: این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۹۴ نفر بود که ۹۳ نفر مرد و یک نفر زن ثبت شده بود و بر این اساس، میزان فوتی‌های ناشی از حادثه کار در استان ۳۹.۳۶ درصد کاهش داشته است.

کد مطلب 6845949

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها