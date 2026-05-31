سید فرزاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ مجموع متوفیان ناشی از حادثه کار در استان خوزستان ۵۷ نفر بوده است.
وی افزود: از این تعداد، ۵۷ نفر مرد هستند.
مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان ادامه داد: این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۹۴ نفر بود که ۹۳ نفر مرد و یک نفر زن ثبت شده بود و بر این اساس، میزان فوتیهای ناشی از حادثه کار در استان ۳۹.۳۶ درصد کاهش داشته است.
اهواز - مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان گفت: شمار متوفیان ناشی از حادثه کار در استان طی سال ۱۴۰۴ به ۵۷ نفر رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۳۹.۳۶ درصدی را نشان میدهد.
