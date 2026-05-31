البرز نیازمند مشارکت مردمی در توسعه فضاهای آموزشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شعبانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز، امروز یکشنبه در آیین خشت گذاری مدرسه ۶ کلاسه خیری مشارکتی " شهید رمضان آقایی " به همت خیر نیک اندیش آهنگر و مشارکت اداره کل نوسازی مدارس استان البرز در روستای کندر بخش آسارا شهرستان کرج افزود: در دین مبین اسلام به انجام کارهای نیک بسیار سفارش شده است که نمونه آن را می توان در قرآن کریم ، احادیث و روایات از ائمه (ع) از جمله امام صادق (ع) مشاهده و مطالعه کرد.

وی خاطرنشان کرد: درکنار هم می توانیم کارهای بزرگی را برای توسعه فضاهای آموزشی داشته باشیم که در این زمینه نیازمند مشارکت بیش از پیش مردم و خیرین در استان البرزهستیم .

وی با اشاره به اینکه کسی که در مسیر علم و دانش جان خود را از دست می دهد شهید محسوب می شود، یادآورشد: استان البرز در جنگ تحمیلی سوم ۶ شهید دانش آموز و یک شهید معلم داشت .

شعبانی ادامه داد: کاشت درخت ، ساخت مسجد و مدرسه تا زمانی که نسل آینده ساز ازآن استفاده می کنند منشا خیر است و باید به این نوع پروژه ها با هدف ساختن آینده ای بهتر توجه ویژه داشت.

وی یادآورشد: خیرین با ساخت مدرسه با خدای خود با نیت خیرخواهانه ای که دارند، معامله می کنند و صدقه جاریه خود را برای مشارکت در امر مقدس مدرسه سازی انجام می دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش البرزبیان کرد: البرز از نظر فضای آموزشی به دلیل مهاجرت بی رویه به این استان وضعیت خوبی ندارد لذا برای ایجاد بستر مناسب در عرصه تعلیم و تربیت نیاز به افزایش مشارکت های مردمی و تداوم نگاه ویژه دولت در ساخت فضاهای آموزشی داریم.