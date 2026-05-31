۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۸

ایمنی محور کوت‌امیر شهرستان کارون ارتقا می‌یابد

اهواز - نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: ارتقای ضریب ایمنی محور کوت‌امیر و رفع نقاط حادثه‌خیز در حریم کانال‌های انتقال آب، نیازمند تعامل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های شرکت آب جنوب شرق است.

سید محسن موسوی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته پیرامون وضعیت محور کوت‌امیر واقع در شهرستان کارون اظهار کرد: با توجه به اهمیت کاهش آمار تصادفات و تسهیل تردد در این مسیر، رایزنی‌های لازم برای تأمین روشنایی و بهسازی زیرساخت‌های جاده‌ای با مدیرعامل شرکت آب جنوب شرق انجام شده است.

وی بیان کرد: یکی از اولویت‌های اصلی این نشست، تدوین راهکارهای فوری برای رفع نقاط حادثه‌خیز در حریم کانال‌های انتقال آب بود. در این راستا مقرر شد با انجام اقدامات کارشناسی و فنی، ضریب ایمنی این مقاطع به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد تا دغدغه ایمنی شهروندان ساکن در این مناطق مرتفع شود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شرکت‌های فعال در منطقه باید علاوه بر وظایف عمرانی، نقش پررنگ‌تری در تعاملات فرهنگی ایفا کنند؛ بر همین اساس، برای مشارکت شرکت آب جنوب شرق در برنامه‌های فرهنگی شهرستان کارون نیز رایزنی‌هایی صورت گرفت.

موسوی‌زاده در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن مصوبات این نشست، شاهد بهبود چشمگیر در وضعیت زیرساخت‌های ایمنی و ارتقای کیفیت برنامه‌های فرهنگی در این شهرستان باشیم.

