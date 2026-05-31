به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، در تشریح نشست روز یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با سندیکاهای توزیع و پخش دارو، گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این نشست دو هدف اصلی یعنی بررسی دغدغهها و مشکلات فعالان حوزه توزیع و پخش دارو و ارزیابی نقش نظام توزیع و پخش در وضعیت کنونی بازار دارویی کشور و ارتباط آن با کمبودهای دارویی را دنبال میکرد.
وی با اشاره به وضعیت دارویی کشور، تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۱۰۰۰ هزار قلم کمبود دارو در کشور وجود دارد و بخشی از این کمبودها به شرایط جنگی و تحریمها مربوط میشود و بخشی ناشی از عدم تأمین و تخصیص به موقع ارز است و بخشی دیگر نیز به سوءمدیریتها و ترک فعلهایی بازمیگردد که در حوزه تأمین دارو و مواد اولیه دارویی رخ داده است.
اسحاقی تأکید کرد: مشکل موجود صرفاً متوجه یک دستگاه خاص نیست، بلکه مجموعهای از متولیان تأمین دارو در کشور باید نسبت به مسئولیتهای خود پاسخگو باشند و در این میان نقش نهادهایی که در حوزه تأمین منابع مالی، ارز، برنامهریزی و مدیریت زنجیره تأمین دارو مسئولیت دارند، بسیار حائز اهمیت است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در این نشست، نمایندگان سندیکاهای دارویی به مشکلات نقدینگی داروخانهها و شرکتهای پخش اشاره کردند، متأسفانه مطالبات شرکتهای پخش و داروخانهها با تأخیرهای طولانی پرداخت میشود و این موضوع فشار زیادی را به زنجیره تأمین دارو وارد کرده است. از همین رو ضروری است سازمانهای بیمهگر نسبت به پرداخت بهموقع مطالبات حوزه دارو اقدام کنند چرا که ادامه این روند میتواند بر چرخه تأمین و توزیع دارو تأثیر منفی بگذارد.
فروش نقدی شیرخشک به داروخانهها وجود ندارد
اسحاقی با اشاره به موضوع شیرخشک، گفت: دبیر سندیکای دارویی در این جلسه اعلام کرد که به هیچ عنوان فروش نقدی شیرخشک به داروخانهها وجود ندارد و داروخانهها میتوانند با مهلت سهماهه، شیرخشک مورد نیاز خود را از شرکتهای پخش دریافت کنند.
وی افزود: با وجود فعالیت حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار داروخانه در کشور، نباید هر مشکل توزیعی را به کمبود دارو تعمیم داد، بخشی از مشکلات موجود ناشی از کمبود واقعی دارو است که دلایل مشخصی دارد، اما بخشی دیگر به نحوه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع مربوط میشود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به جمعبندی نشست گفت: رئیس و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر این باورند که برای برونرفت از شرایط فعلی باید دو اقدام اساسی به صورت همزمان، نخست مبارزه با سوءمدیریتها و ترک فعلها و دوم مبارزه جدی با مافیای دارو انجام شود.
مقابله با مافیای دارو
اسحاقی تصریح کرد: مقابله با مافیای دارو بدون اراده قوی و ورود مؤثر دستگاه قضایی امکانپذیر نیست و به اعتقاد کمیسیون بهداشت و درمان، قوه قضاییه باید با حساسیت و جدیت بیشتری به این حوزه ورود کند.
لزوم تقویت سازمانهای بیمهگر
وی همچنین بر لزوم تقویت سازمانهای بیمهگر تأکید کرد و گفت: رئیسجمهوری به دلیل شناخت و سابقهای که از حوزه سلامت دارد، باید توجه ویژهای به وضعیت بیمهها داشته باشد. واقعیت این است که سازمانهای بیمهگر هنوز متناسب با شرایط جنگی مدیریت نشدهاند.
وضعیت فعلی بیمهها پاسخگوی شرایط جنگی نیست
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشدار داد: وضعیت فعلی بیمهها نه تنها پاسخگوی شرایط جنگی نیست، بلکه اگر اصلاح نشود، حتی در شرایط عادی و زمان صلح نیز میتواند خسارتهای جبرانناپذیری را به نظام سلامت کشور وارد کند.
تأمین دارو صرفاً نباید بر استان تهران متمرکز باشد
وی در ادامه با اشاره به ضرورت عدالت در توزیع دارو، گفت: متأسفانه گاهی این تصور وجود دارد که تأمین دارو صرفاً باید در استان تهران متمرکز باشد، در حالی که ایران تنها تهران نیست و ۳۱ استان کشور باید به صورت عادلانه از خدمات دارویی بهرهمند شوند.
اسحاقی تأکید کرد: تحقق عدالت در توزیع دارو و شیر خشک نیازمند همکاری و همراهی شرکتهای توزیع و پخش است و نمایندگان این شرکتها نیز در جلسه امروز اعلام آمادگی کردند که در صورت پرداخت بهموقع مطالبات از سوی بیمهها و داروخانهها، ظرفیت توزیع دارو را افزایش دهند.
کمبود حدود ۱۰۰۰ قلم دارو
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با هشدار نسبت به تداوم روند موجود، تصریح کرد: کمبود حدود ۱۰۰۰ قلم دارو یک هشدار جدی برای نظام سلامت است و اگر مشکلات موجود در حوزه تأمین منابع، مدیریت زنجیره دارو، عملکرد بیمهها، مقابله با فساد و مبارزه با مافیای دارو برطرف نشود، با افزایش کمبودهای دارویی مواجه خواهیم شد؛ موضوعی که میتواند سلامت بیماران را به خطر انداخته و در نهایت به افزایش مرگومیر در برخی گروههای بیمار منجر شود.
