علیرضا صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص اعزام زائران به کربلا برای حضور در مراسم اربعین حسینی امسال اظهار داشت: باید توجه داشت که کل سهمیه کشور ایران برای حضور زائران در کشور عراق ۳۰ هزار نفر است.

وی با بیان اینکه برای اعزام زائران نیز شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته شده است، ابراز داشت: یکی از این شرایط ورود به کشور عراق از مرزهای هوایی است و همه مرزهای زمینی در این ایام بسته است.

لزوم دریافت دو دُز واکسن کرونا و تست منفی پی سی آر برای اعزام به کربلا

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با بیان اینکه یکی دیگر از شرایط اعزام به کربلا در سال جاری دریافت دو دُز واکسن کرونا تا قبل از ۱۹ شهریور ماه است، تصریح کرد: همچنین کسانی که آماده اعزام شدند باید ۷۲ ساعت قبل از پرواز تست پی سی آر منفی داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه امسال زائران عادی در سامانه «سماح» ثبت‌نام نمی‌شوند، گفت: برای مراسم اربعین امسال تعدادی از کمیته‌های فرهنگی و موکب دارانی که از سوی ستاد عتبات عالیات شناسایی و مورد تائید قرار گرفته‌اند و کارگزاران حج و زیارت اعزام خواهند شد.

صادقی در خصوص سهمیه استان اصفهان برای اعزام به کربلا برای مراسم اربعین امسال نیز ابراز داشت: از آنجایی که سهم کشور ۳۰ هزار نفر است و استان اصفهان استانی پهناور و پرجمعیت است پیش بینی شده سهم این استان بین یک هزار تا یک هزار و ۲۰۰ نفر باشد، البته این عدد هنوز به صورت رسمی از سوی سازمان حج و زیارت اعلام نشده است.