موج جدید حملات حزب الله به اشغالگران صهیونیست+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه های رژیم صهیونیستی از به صدا درآمدن دوباره آژیرهای هشدار در شمال فلسطین اشغالی پس از نفوذ یک پهپاد و شلیک موجی از موشک‌ها از لبنان خبر دادند.

به گفته این منابع، آژیرهای هشدار در عرب العرامشه در الجلیل غربی پس از رصد نفوذ یک پهپاد از لبنان فعال شده است. دقایقی بعد، آژیرهای هشدار در عرب العرامشه و حانیتا در منطقه الجلیل نیز به دلیل احتمال نفوذ پهپاد به صدا درآمد.

منابع عبری از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در شهرک‌های مسگاف ‌عام و کفر گلعادی در اصبع الجلیل واقع در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند. بر اساس این گزارش، این هشدارها پس از نفوذ پهپادهایی از سمت لبنان فعال شده است.

حزب ‌الله لبنان اعلام کرد که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در اطراف شرقی شهرک یحمر الشقیف با پهپاد انتحاری «ابابیل» هدف قرار داده است. این جنبش همچنین از حمله موشکی به زیرساخت‌های وابسته به ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه الکریوت در شمال حیفای اشغالی خبر داد.

حزب ‌الله در بیانیه‌ای دیگر اعلام کرد که زیرساخت‌های ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک نهاریا نیز با یک موج موشکی هدف قرار داده است.

حزب‌الله لبنان تصاویری از عملیات هدف قرار دادن تجمع خودروهای نظامی و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در خله الراج در شهرک دیر سریان واقع در جنوب لبنان منتشر کرد.



این تجمع با موشک و گلوله‌های خمپاره هدف قرار گرفته است.