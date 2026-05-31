به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، کامبیز ناظریان مدیرعامل این شرکت با اشاره به سهم ۴۰ تا ۴۵ درصدی سامانه‌های سرمایشی و کولرها از بار مصرفی شبکه برق در تابستان، از اختصاص حدود ۲۷۰۰ مگاوات از مصرف برق پایتخت به تجهیزات سرمایشی خبر داد و بر ضرورت مدیریت مصرف و تنظیم بهینه دمای وسایل سرمایشی برای حفظ پایداری شبکه تأکید کرد.

ناظریان با اشاره به افزایش مصرف برق در فصل گرما، نقش سامانه‌های سرمایشی در رشد بار شبکه را بسیار قابل توجه دانست و گفت: حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد بار اضافه شبکه برق در فصل تابستان مربوط به استفاده از تجهیزات سرمایشی است که این میزان در شهر تهران حدود ۲۷۰۰ مگاوات برآورد می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف انرژی در روزهای گرم سال افزود: بهره‌گیری صحیح از وسایل سرمایشی و رعایت الگوی مصرف می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش بار شبکه و حفظ پایداری تأمین برق مشترکان داشته باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اشاره به راهکارهای ساده و مؤثر مدیریت مصرف خاطرنشان کرد: استفاده از دور کند در کولرهای آبی می‌تواند تا ۴۰ درصد از مصرف برق این تجهیزات بکاهد. همچنین در کولرهای گازی، به ازای هر یک درجه افزایش دمای تنظیمی، حدود ۵ درصد صرفه‌جویی در مصرف برق حاصل می‌شود که در مقیاس شهر تهران، تأثیر قابل توجهی بر کاهش بار شبکه برق دارد.

ناظریان با دعوت از شهروندان تهرانی برای مشارکت در مدیریت مصرف برق تصریح کرد: تنظیم دمای وسایل سرمایشی در محدوده دمای آسایش (۲۵ درجه) و استفاده بهینه از تجهیزات برودتی، از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش مصرف انرژی و کمک به پایداری شبکه برق در روزهای اوج بار تابستان است.

وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی مشترکان، تأکید کرد: همکاری شهروندان در اجرای راهکارهای ساده مدیریت مصرف، علاوه بر کاهش هزینه‌های برق، نقش مؤثری در تأمین برق پایدار برای تمامی مشترکان و عبور موفق از دوره اوج مصرف تابستان خواهد داشت.