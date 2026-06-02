به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، کامبیز ناظریان مدیرعامل برق پایتخت گفت: مشارکت تهرانی ها در پویش ۲۵ درجه، پنج برابر ظرفیت تولید نیروگاه برق آبی امیرکبیر و معادل تقریبی مصرف برق یک شهر دو میلیون نفری همچون تبریز، صرفه جویی در مصرف برق را به دنبال خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با بیان این که به موازات اقدامات گسترده صنعت برق و در راستای ۱۴ مگاپروژه وزارت نیرو به منظور تامین انرژی مورد نیاز هموطنان، توزیع عادلانه انرژی، وابسته به کاهش بار شبکه در ساعات اوج مصرف و نیازمند عزم ملی و همکاری همدلانه مشترکان است گفت: مدیریت مصرف انرژی به معنای بهینه سازی رفتار و شیوه مصرف است و توجه به این مهم، خللی در آسایش و آرامش مشترکان ایجاد نخواهد کرد.

ناظریان راه اندازی پویش ۲۵ درجه توسط دولت با همراهی وزارت نیرو را در راستای تحقق این مهم دانست و یادآور شد: این پویش یادآوری می کند اقدام مهمی همچون تنظیم دمای سامانه های سرمایشی بر روی عدد ۲۵ درجه سانتیگراد به عنوان دمای آسایش می تواند تاثیری قابل ملاحظه بر تعدیل بار شبکه و دسترسی عادلانه و برابر تمام هموطنان در کشور به انرژی پایدار برق داشته باشد.

مدیرعامل برق پایتخت در تشریح اثربخشی و اهمیت پویش ۲۵ درجه افزود: برآوردها نشان می دهد اگر شهروندان شهر تهران با مشارکت همدلانه در این پویش، دمای سامانه های سرمایشی منازل و محل کار خود را بر روی عدد ۲۵ درجه سانتیگراد تنظیم کرده و از دور کند کولرهای آبی به ویژه در ساعات اوج بار استفاده کنند ۲۰ درصد از مصرف برق سامانه های سرمایشی پایتخت کاسته شده و این میزان صرفه جویی به تنهایی حدود پنج برابر ظرفیت تولید نیروگاه برق آبی امیرکبیر و معادل مصرف برق یک شهر تقریبا ۲ میلیون نفری همچون تبریز خواهد بود.