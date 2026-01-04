کاهش ۳۰ درصدی مصارف سرمایشی در تابستان امسال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، در پی انتشار گزارش عملکرد صنعت برق در اجرای ۳۶ بسته مدیریت مصرف برق طی تابستان امسال از سوی شرکت توانیر، پایش و کاهش یک سوم از بار سرمایشی در محدوده هر یک از شرکتهای توزیع نیرو از دستاوردهای این طرح ملی عنوان شد که با ایجاد قرارگاه رصد مصرف برق در تمامی شرکتهای توزیع برق و پیگیری و کاهش بار مشترکان پرمصرف حاصل شده است.



بر پایه این گزارش، جا به جایی ساعات کار اداری به منظور کاهش بار سرمایشی مراکز عمومی، توسعه کنتورهای هوشمند و فعال‌سازی محدود کننده‌های مصارف سرمایشی مشترکان پر مصرف اداری، تجاری و خانگی و راه‌اندازی پویش ۲۵ درجه برای تنظیم دمای آسایش، از جمله اقدامات در حوزه مدیریت بار سرمایشی عنوان شده که اجرای پروژه‌های تعویض موتور کولرهای آبی و تعویض کولرهای فرسوده گازی با کولرهای پر بازده را نیز شامل می‌شود.



گفتنی است طرح تعویض کولرها در قالب بازار بهینه‌سازی انرژی و ارائه گواهی صرفه‌جویی قابل معامله در بازار بورس انرژی اجرا شده که در این حوزه ۶ طرح با قابلیت ۱۰۶۴ میلیون کیلووات ساعت صرفه‌جویی سالانه و کاهش ۲۷۵ مگاوات توان مصرفی تاکنون به تصویب رسیده است.

همچنین برنامه‌ریزی سهم مدیریت مصرف و تعیین سقف انرژی تحویلی به هر یک از شرکتهای توزیع برق از طریق سامانه «مدام» برای تمامی روزهای هفته، از دیگر اقدامات ۳۶ بسته مدیریتی مصرف برق در تابستان امسال است که با امضای یک تفاهم‌نامه و اعطای اختیار ۱۵ درصد جا به جایی برنامه‌های مدیریت بار با حفظ سقف مصرف و دستورات دیسپاچینگ ملی به استانداران، به مرحله اجرا درآمد.